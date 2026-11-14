Κίνα: Γιατί οι κάτοικοι έθαψαν ένα ολόκληρο παλάτι πριν από 5.000 χρόνια

Το συγκρότημα στο Νανζούο είχε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα για την κατανόηση των πρώιμων πολιτισμών της Κίνας

Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα έφερε στο φως η έρευνα στο Νανζούο της επαρχίας Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα. Πρόκειται για ένα ανακτορικό συγκρότημα ηλικίας περίπου 5.000 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θάφτηκε σκόπιμα από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2026 από την κινεζική επιστημονική ομάδα που μελετά τον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τον Γιανγκ Σιαοχουά, από το Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικών Κειμηλίων του Νανζούο, πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο κτίριο ανακτορικού τύπου αυτής της περιόδου που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Κίνα.



Γιατί εγκαταλείφθηκε και θάφτηκε το παλάτι

Το αρχαίο συγκρότημα κάλυπτε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και διέθετε διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι χωρίζονταν με τοίχους. Στο κέντρο του βρισκόταν μια μεγάλη αίθουσα, ενώ σε τμήματα του κτιρίου εντοπίστηκαν ίχνη λευκού επιχρίσματος. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το κτίριο δεν εγκαταλείφθηκε απλώς ούτε καταστράφηκε από κάποιο φυσικό φαινόμενο. Αντίθετα, φαίνεται πως οι κάτοικοι απομάκρυναν πρώτα ορισμένα δομικά στοιχεία, όπως δοκάρια και κολόνες, και στη συνέχεια κάλυψαν το συγκρότημα με συμπιεσμένο χώμα. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις φυσικής καταστροφής ή λεηλασίας, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η ταφή του κτιρίου ήταν μια συνειδητή επιλογή.



Ο ακριβής λόγος για τον οποίο οι κάτοικοι προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια παραμένει άγνωστος. Ο Χαν Τζιανγιέ, από το Πανεπιστήμιο Ρενμίν της Κίνας, διατύπωσε την εκτίμηση ότι ο πληθυσμός ενδέχεται να μετακινήθηκε προς τα βόρεια, στην περιοχή της σημερινής επαρχίας Σαανσί, εξαιτίας της ανάπτυξης ισχυρότερων περιφερειακών κέντρων, όπως η Σιμάο. Το Νανζούο εκτιμάται ότι είχε πληθυσμό που έφτανε τους 10.000 κατοίκους στην περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του. Το μέγεθος του οικισμού και η οργάνωση του ανακτορικού συγκροτήματος υποδηλώνουν ότι η περιοχή είχε αναπτύξει σύνθετες κοινωνικές και πολιτικές δομές.



Ο Γουάνγκ Γουέι, κορυφαίος ειδικός στο ερευνητικό πρόγραμμα για τις απαρχές του κινεζικού πολιτισμού, χαρακτήρισε τον αρχαιολογικό χώρο ένα από τα σημαντικότερα κατάλοιπα των πρώιμων πολιτισμών του κόσμου. Όπως εκτίμησε, τα ευρήματα δείχνουν ότι στην περιοχή είχε αναπτυχθεί μια μορφή περιφερειακής πολιτικής εξουσίας, με τη δυνατότητα να οργανώνει μεγάλους πληθυσμούς και σύνθετες κατασκευές. Η μελέτη του Νανζούο αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση, την πολιτική ισχύ και τις μετακινήσεις πληθυσμών στην Κίνα πριν από περίπου πέντε χιλιετίες.

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