Πάολα και Παπαρίζου: Το τετραπλό φιλί στο στόμα που έγινε viral και το μήνυμα πίσω από αυτό (vid)

Οι δύο τραγουδίστριες αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά μπροστά στο κοινό και έστειλαν το δικό τους μήνυμα σε όσους τις θέλουν να έχουν τσακωθεί

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο χάρισαν η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα στο τέλος της κοινής τους εμφάνισης, όταν αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα, προκαλώντας ενθουσιασμό και γέλια.

Συγκεκριμένα, οι δύο τραγουδίστριες, στο τέλος του τραγουδιού που ερμήνευαν μαζί, αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα, με την Πάολα να βρίσκει την ευκαιρία να στείλει το δικό της μήνυμα σε όσους θεωρούν ότι οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν κόντρα μεταξύ τους.

«Τέσσερα φιλιά για αυτούς τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Έλενα μου, πως η Πάολαρα δεν πλακώνεται ποτέ με κανέναν, μάγκες», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας τους κριτές και το κοινό να ξεσπάσουν σε γέλια.

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ ποτέ με κανέναν. Αλλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα, γιατί θέλω ο κόσμος να απολαύσει, γιατί περιμένουμε και άλλο κόσμο πάνω στη σκηνή. Άσε με να τζάσω, σε παρακαλώ!». Το στιγμιότυπο έκλεψε τις εντυπώσεις, με τις δύο τραγουδίστριες να δείχνουν με τον δικό τους τρόπο ότι δεν έχουν διάθεση να τροφοδοτήσουν τα σενάρια περί μεταξύ τους διαμάχης.

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