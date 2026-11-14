Τσιγάρα «τέλος» για μια ολόκληρη γενιά στο Γιβραλτάρ: Ούτε στα 40 τους δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 δεν θα μπορούν να αγοράσουν νόμιμα καπνικά προϊόντα σε κανένα στάδιο της ζωής τους

Το Γιβραλτάρ προχωρά σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μέτρο κατά του καπνίσματος, με στόχο τη δημιουργία μιας γενιάς που δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να αγοράσει νόμιμα καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με νομοσχέδιο που παρουσίασε η τοπική κυβέρνηση, όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά δεν θα μπορούν να αγοράζουν τσιγάρα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας νέος που θα ενηλικιωθεί το 2027 δεν θα μπορεί να αγοράσει νόμιμα τσιγάρα ούτε όταν γίνει 30 ετών το 2039 ούτε όταν συμπληρώσει τα 40 του χρόνια το 2049. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Smoke-free Generation, Nicotine Products and Single-use Vapes (Ban) Bill 2026», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου από την υπουργό Υγείας, Φροντίδας και Επιχειρήσεων του Γιβραλτάρ, Τζέμα Αρίας-Βάσκεθ.

Μια γενιά χωρίς νόμιμη πρόσβαση στον καπνό

Η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι οι νεότερες γενιές δεν θα πρέπει να αποκτήσουν ποτέ πρόσβαση στην αγορά καπνού. Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ επισημαίνει ότι οι περισσότεροι καπνιστές ξεκινούν τη χρήση νικοτίνης κατά την εφηβεία, με αρκετούς να αναπτύσσουν έναν εθισμό που τους ακολουθεί για δεκαετίες. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι κάτοικοι που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά θα μεγαλώσουν σε μια κοινωνία όπου δεν θα πωλούνται νόμιμα καπνικά προϊόντα στη γενιά τους. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση των ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα νοσήματα των πνευμόνων, αλλά και η ελάφρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το νομοσχέδιο δεν περιορίζεται στα συμβατικά τσιγάρα. Προβλέπει επίσης την απαγόρευση πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και την πλήρη απαγόρευση των σακουλιών νικοτίνης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα προσελκύουν ιδιαίτερα τους εφήβους και τους νέους, εξαιτίας των γλυκών γεύσεων και των έντονων σχεδίων στις συσκευασίες τους. Παράλληλα, η απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης αποσκοπεί και στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα πλαστικά και τις μπαταρίες που καταλήγουν στα απορρίμματα.

Πότε θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα

Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ διευκρινίζει ότι οι ενήλικοι που έχουν σήμερα το νόμιμο δικαίωμα αγοράς καπνού δεν θα το χάσουν. Οι αλλαγές αφορούν τη γενιά που έχει γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, ενώ προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για τους εμπόρους ώστε να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία. Ωστόσο, στις 14 Νοεμβρίου 2026 το μέτρο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του νομοσχεδίου και δεν αποτελεί ήδη εφαρμοζόμενο νόμο.

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