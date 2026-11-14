Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν υπήρχε λιποθυμικό επεισόδιο, όλα είναι ψευδή» (vid)

Τη δική της εκδοχή για την αντιπαράθεση με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στις αναφορές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της λεκτικής αντιπαράθεσής τους και τη νοσηλεία της προϊσταμένης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε όσα έχουν γίνει γνωστά για την κατάσταση της υγείας της επιθεωρήτριας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε λιποθυμικό επεισόδιο.

«Λιποθυμικό επεισόδιο δεν υπέστη ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι ασχολείται με την ίδια αντί να επικεντρώνεται στα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη δημόσια παρέμβαση της Μίνας Παγώνη και του συνδικαλιστή Μαθιόπουλου, τους οποίους συνέδεσε με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις τους εξυπηρετούν την πλευρά του υπουργού, ενώ αμφισβήτησε την ιδιότητά τους ως μαρτύρων για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ο κ. Γεωργιάδης κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και λέει ότι στο Γεννηματά πήγε η συγκεκριμένη γυναίκα χωρίς να εφημερεύει. Το έγγραφο το οποίο ανέβασε λέει ότι δεν είχε εφημερία το Γεννηματάς. Η υπόθεση αυτή έχει καταγγελθεί από τον Φλεβάρη ότι είναι κατασκευασμένη από τον ίδιο τον Γεωργιάδη και τον Κουσουλό, που δεν τον θεωρώ δημοσιογράφο. Εδώ σε αυτή την υπόθεση δικηγόρος δήθεν της καταγγέλλουσας είναι δικηγόρος του Κουσουλού. Όλη η υπόθεση δικάζεται στην εκπομπή του Κουσουλού. Ο μοναδικός μάρτυρας της υπόθεσης είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης».

«Λιποθυμικό επεισόδιο δεν υπέστη ποτέ»

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η προϊσταμένη του ΣΕΠΕ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση και ότι αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του ΕΣΥ, στρέφεται εναντίον της.

«Λιποθυμικό επεισόδιο δεν υπέστη ποτέ. Ένας υπουργός Υγείας, αντί να ασχολείται με το ΕΣΥ που το έχει διαλύσει, με τις συνθήκες τις αδιανόητες για εργαζόμενους, για νοσηλευτές, για γιατρούς με τους οποίους αντιπαρατίθεται, τους δένει πισθάγκωνα, τους ουρλιάζει σαν τον Χίτλερ. Αντί να ασχοληθεί με την κατάσταση στη δημόσια υγεία, ασχολείται μαζί μου και εργαλειοποιεί όλο το σύστημα;

Δε σας κάνει εντύπωση ότι βγαίνουν να μιλάνε ως μάρτυρες δήθεν για την υπόθεση αυτή η κολλητή του, η κ. Παγώνη, που είναι στο Γεννηματά, που δεν εφημέρευε, ο κολλητός του, ο κ. Μαθιόπουλος; Βγαίνει ένας βαμμένος νεοδημοκράτης συνδικαλιστής που είναι κολλητός του υπουργού και, χωρίς να ήταν παρών, αφηγείται συκοφαντίες εναντίον μου, οι οποίες εξυπηρετούν τον υπουργό. Αυτός είναι ο Μαθιόπουλος. Δεν είναι κάποιος εργαζόμενος.

Η Παγώνη έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια για να λέει για μία φερόμενη ασθενή, την οποία η ίδια δεν είδε ποτέ, που δεν είναι της αρμοδιότητάς της, όπως λέει, που πήγε για άγνωστο λόγο. Τη συγκεκριμένη ψευδοκαταγγελία ο Γεωργιάδης την ανήγγειλε, τη δημοσίευσε πριν μας ενημερώσει εμάς καμία Επιθεώρηση Εργασίας και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι όλη την υπόθεση την τρέχει, την κινεί και την προωθεί ο κ. Γεωργιάδης. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανεξάρτητη λειτουργία Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας».

«Δέχεται αφόρητες πιέσεις από την υπηρεσία της»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη ενώπιον της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η επιθεωρήτρια έχει ζητήσει να εξαιρεθεί από τον χειρισμό της υπόθεσης.

Όπως ισχυρίστηκε, έχει κατατεθεί αίτηση εξαίρεσης από τον Ιούνιο, ενώ από τον Απρίλιο έχει υποβληθεί και μηνυτήρια αναφορά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προϊσταμένη έχει κληθεί από εισαγγελέα και έχει δώσει κατάθεση, ενώ έχει ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία της ότι δεν μπορεί να χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Δεν υπάρχει συμβάν. Την Πέμπτη ήταν προσδιορισμένη η συνεδρίαση ενώπιον μιας κυρίας προϊσταμένης στην Επιθεώρηση Εργασίας, κατά της οποίας έχει υποβληθεί από τον Ιούνιο αίτηση εξαίρεσης και από τον Απρίλιο μηνυτήρια αναφορά. Η συγκεκριμένη κυρία έχει κληθεί από τον εισαγγελέα και έχει πάει και έχει δώσει κατάθεση. Η συγκεκριμένη κυρία συμφωνεί ότι δεν πρέπει να κάνει εκείνη την υπόθεση και έχει κάνει έγγραφο στην υπηρεσία της. Έχει πει ότι εγώ δεν μπορώ να την κάνω γιατί έχω κληθεί από τον εισαγγελέα. Και δέχεται πιέσεις αφόρητες από την υπηρεσία της, δηλαδή από τον Γεωργιάδη, που είναι ο πρώην υπουργός, και από την Κεραμέως.

Υπάρχει ένας ιεραρχικά υπεύθυνος ο οποίος πιέζει, όπως μου είπε η ίδια, ότι την πιέζει η ιεραρχία να παραμείνει. Και επιπλέον η ιεραρχία, με έγγραφό της, της έστειλε μία γνωμοδότηση δικηγόρου, τον οποίο πληρώσανε με απευθείας ανάθεση 12.400 ευρώ για να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης εξαίρεσης που έκανε η ίδια η προϊσταμένη στον εαυτό της, και ο δικηγόρος απάντησε ότι δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει. Δηλαδή γνωμοδότησε και πληρώθηκε ότι δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει. Και με αυτή τη διαδικασία πιέζεται η κυρία προϊσταμένη να παραμείνει στην υπόθεση».

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στις καταγγελίες περί πιέσεων από την ιεραρχία της Επιθεώρησης Εργασίας, επικαλούμενη και προηγούμενη τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή.

«Δέχεται άνωθεν πιέσεις και τις άνωθεν πιέσεις τις έχει εκφράσει μέσα στη Βουλή πριν από 15 μέρες ο Γεωργιάδης, που άρχισε να ψέγει τη συγκεκριμένη προϊσταμένη. Είπε ότι “άμα σας ξαναδώσουν αναβολή”, που δεν έχουμε ζητήσει εμείς. Και επίσης εγώ είμαι η μόνη που προσέρχομαι εκεί. Η άλλη πλευρά, η υποτιθέμενη καταγγέλλουσα, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ».

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