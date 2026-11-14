Ουπς! Νεοναζί ξέχασε την κάμερα ανοικτή σε stream και αυνανιζόταν επί 2,5 ώρες (vid)

Ακροδεξιός gamer ξέχασε να κλείσει τη ζωντανή μετάδοση μετά από βιντεοπαιχνίδι, εκθέτοντας την προσωπική του συνομιλία στους θεατές του.

Την ώρα που οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, ο νεοναζί διαδικτυακός σχολιαστής Κρίστοφερ Πόλχαους είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια.

Ο Πόλχαους, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Hammer», μετέδιδε ζωντανά για ώρες στους ακολούθους του το δημοφιλές παιχνίδι World of Warcraft, προτού αποφασίσει να κάνει μια ιδιωτική βιντεοκλήση με μια γυναίκα, η οποία όμως κατέληξε να μεταδίδεται ζωντανά σε κοινή θέα.

Το μοιραίο λάθος με την κάμερα

Πριν ξεκινήσει τη συνομιλία με τη γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Iron Maiden 14», ο Πόλχαους φρόντισε να απενεργοποιήσει την καταγραφή στο πρόγραμμα του υπολογιστή του. Ωστόσο, παρέλειψε να τερματίσει και την ίδια τη ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Kick. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η προσωπική και ερωτικού περιεχομένου επικοινωνία τους να συνεχίζει να προβάλλεται κανονικά στους θεατές που παρακολουθούσαν νωρίτερα το παιχνίδι.

Καθώς η συζήτηση γινόταν όλο και πιο προσωπική και εξελισσόταν σε ερωτικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, οι χρήστες που παρακολουθούσαν την οθόνη προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τον προειδοποιήσουν μέσω των σχολίων. Ένας από τους θεατές έγραψε χαρακτηριστικά με κεφαλαία γράμματα ρωτώντας αν γνωρίζει ότι βρίσκεται ακόμη στον αέρα, χωρίς όμως ο ίδιος να κοιτάζει τις ειδοποιήσεις.

Το κατάλαβε μετά από 2,5 ώρες

Το περιστατικό προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στην εικόνα του, καθώς ο ίδιος προσπαθεί διαρκώς να προβάλλει ένα προφίλ παραδοσιακών αξιών και αυστηρής πειθαρχίας στους υποστηρικτές του.

Η απρόοπτη μετάδοση διήρκεσε περισσότερες από 2,5 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Πόλχαους έκανε μάλιστα και ένα διάλειμμα για να φάει κοτόπουλο που είχε ετοιμάσει, πάντα μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η αμήχανη στιγμή της αποκάλυψης ήρθε όταν η γυναίκα που βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής ανέφερε, επίσης ζωντανά, ότι μόλις είχε λάβει μήνυμα από έναν άλλο άνδρα που τη ρωτούσε αν κάνει κοινή ζωντανή μετάδοση μαζί του. Ο Πόλχαους αντέδρασε έντονα, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του και εκφράζοντας την ελπίδα να μην ισχύει κάτι τέτοιο, προτού η μετάδοση κοπεί απότομα.

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