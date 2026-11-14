Η Κίνα εφηύρε μοντέλο για τα νεκροταφεία πτερυγίων ανεμογεννητριών: Η μέθοδος της αστραπιαίας θέρμανσης (vid)

Ερευνητές στην Κίνα βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να ανακυκλώνουν τα παλιά πτερύγια ανεμογεννητριών, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμα υλικά μέσα σε μισό δευτερόλεπτο.

Επαναστατική λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων της αιολικής ενέργειας φαίνεται πως βρήκαν επιστήμονες στην Κίνα.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα ανέπτυξαν μια καινοτόμο διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική εκκένωση διάρκειας μόλις μισού δευτερολέπτου για να μετατρέψει τα παροπλισμένα πτερύγια ανεμογεννητριών σε γραφένιο και καρβίδιο του πυριτίου, χαρίζοντας στα εξαρτήματα μια πολύτιμη δεύτερη ζωή.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος της αστραπιαίας θέρμανσης

Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών κατασκευάζονται από υαλονήματα και ειδικές ρητίνες, υλικά σχεδιασμένα να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες για δεκαετίες. Αυτή ακριβώς η ανθεκτικότητά τους καθιστά την ανακύκλωσή τους εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν μπορούν να λιώσουν όπως τα κοινά πλαστικά, καταλήγοντας συχνά σε τεράστιους χώρους υγειονομικής ταφής.

Η νέα τεχνική ξεκινά με την άλεση των πτερυγίων σε λεπτή σκόνη, η οποία στη συνέχεια αναμειγνύεται με αιθάλη ώστε να γίνει αγώγιμη. Ακολουθεί η εφαρμογή ενός ισχυρού ηλεκτρικού παλμού που ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 2.000 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 0,5 δευτερόλεπτα.

Μέσα σε αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, το πυρίτιο από τα υαλονήματα μετατρέπεται σε καρβίδιο του πυριτίου, ενώ οι ενώσεις άνθρακα της ρητίνης παράγουν γραφένιο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενος διαχωρισμός των υλικών ή η χρήση χημικών διαλυτών.

China unveils the world’s largest wind turbine. Blades taller than the Eiffel Tower and stronger than 200 km/h winds, generating enough energy for 55,000 homes. https://t.co/eVzpg6U365 September 1, 2025

Πιο ανθεκτικά υλικά με πολύ χαμηλότερο κόστος

Οι επιστήμονες δοκίμασαν το ανακτημένο υλικό προσθέτοντάς το σε νέα ρητίνη, διαπιστώνοντας εντυπωσιακή βελτίωση στις ιδιότητές της. Με προσθήκη μόλις 0,3% κατά βάρος, η ακαμψία του υλικού αυξήθηκε κατά 27%, ενώ μια αναλογία 0,1% βελτίωσε τη θερμική αγωγιμότητα κατά 41%. Αν και τα αποτελέσματα προέρχονται ακόμη από εργαστηριακές δοκιμές, δείχνουν ότι τα απόβλητα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά νέα εξαρτήματα.

Παράλληλα, η οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακή. Η επεξεργασία ενός τόνου αποβλήτων με τη νέα τεχνική εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 80 δολάρια, τη στιγμή που η πυρόλυση οδηγεί σε απώλειες 460 δολαρίων και οι χημικές επεξεργασίες κοστίζουν έως και 1.800 δολάρια ανά τόνο. Επιπλέον, οι εκπομπές ρύπων μειώνονται κατά 83% σε σύγκριση με την πυρόλυση και κατά 92% σε σχέση με τη χημική διάλυση.

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει πλέον η ερευνητική ομάδα είναι η μεταφορά της διαδικασίας από το εργαστήριο στη μαζική βιομηχανική παραγωγή. Τα πειράματα ξεκίνησαν από δείγματα 0,3 γραμμαρίων, προχώρησαν σε παρτίδες των 10 γραμμαρίων και ήδη έχει σχεδιαστεί ένας αντιδραστήρας χωρητικότητας 200 γραμμαρίων.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η κατασκευή μιας πιλοτικής μονάδας που θα μπορεί να διαχειρίζεται 100 τόνους υλικού. Εφόσον η μέθοδος περάσει με επιτυχία τις δοκιμές κατανάλωσης ενέργειας, κόστους και αντοχής σε μεγάλη κλίμακα, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε τα βουνά από άχρηστα πτερύγια να μετατραπούν σε πολύτιμη πρώτη ύλη για τη βιομηχανία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ