Το μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο πρωθυπουργός, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία

Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, στην οποία απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά των ανδρών και των γυναικών της Πυροσβεστικής, οι οποίοι καθημερινά επιχειρούν με κίνδυνο της ζωής τους για την προστασία των πολιτών.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.»

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