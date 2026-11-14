ΗΠΑ: Άνοιξε ο εναέριος χώρος μετά από 4,5 ώρες – Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
ΗΠΑ: Άνοιξε ο εναέριος χώρος μετά από 4,5 ώρες – Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια (vid)
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Ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ άνοιξε ξανά έπειτα από 4,5 ώρες, καθώς το παρωχημένο σύστημα κατέρρευσε από τις νέες αναβαθμίσεις, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης επιχειρεί να εισέλθει η αεροπορική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αμερικανικού εναέριου χώρου έπειτα από 4,5 ώρες πλήρους καθήλωσης.

Η πρωτοφανής αυτή διακοπή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις μεταφορές, με το χάος στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας να παραμένει αμείωτο και χιλιάδες επιβάτες να εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς, αναζητώντας τρόπους να φτάσουν στον προορισμό τους.

Πώς μια αναβάθμιση «γονάτισε» το σύστημα

Πίσω από το πρωτοφανές μπλακ άουτ που παρέλυσε τις αμερικανικές αερομεταφορές κρύβεται η κατάρρευση ενός κρίσιμου ψηφιακού εργαλείου ασφαλείας. Πρόκειται για το σύστημα NOTAM (Notice to Air Missions), μέσω του οποίου αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο οι απαραίτητες προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας προς τους πιλότους πριν από κάθε απογείωση. Χωρίς την εύρυθμη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, καμία εμπορική ή ιδιωτική πτήση δεν επιτρέπεται να απογειωθεί για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, η βλάβη προκλήθηκε όταν επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση νέων λογισμικών αναβαθμίσεων πάνω σε μια εξαιρετικά παρωχημένη τεχνολογική υποδομή.

Το παλιό σύστημα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων ενημερώσεων, με αποτέλεσμα να «κρασάρει» ολοκληρωτικά και να καταστεί αδύνατη η τροφοδοσία των αεροσκαφών με τα απαραίτητα δεδομένα πτήσης. Η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης της βλάβης ανάγκασε τις αρχές να πατήσουν το κουμπί της γενικής απαγόρευσης απογειώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια, ένα μέτρο που είχε να εφαρμοστεί σε τέτοια κλίμακα εδώ και δεκαετίες.

Ατέλειωτες ουρές και χάος στους τερματικούς σταθμούς

Παρά το γεγονός ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το πράσινο φως για τις απογειώσεις δόθηκε ξανά μετά από 4,5 ώρες αγωνίας, η κατάσταση στα αεροδρόμια παραμένει ασφυκτική. Το κύμα ακυρώσεων και καθυστερήσεων που δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα είναι τεράστιο, επηρεάζοντας χιλιάδες εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις. Τα πληρώματα των αεροσκαφών έχουν βγει εκτός προγράμματος, ενώ τα αεροπλάνα βρίσκονται σε λάθος αεροδρόμια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό των εταιρειών.

Στους χώρους αναμονής μεγάλων αεροπορικών κόμβων, όπως στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, την Ατλάντα και το Λος Άντζελες, επικρατεί το αδιαχώρητο. Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, σχηματίζοντας ουρές εκατοντάδων μέτρων μπροστά από τα γκισέ εξυπηρέτησης, προσπαθώντας να κλείσουν θέσεις σε επόμενες πτήσεις ή να εξασφαλίσουν διαμονή για τη νύχτα.

Πολλοί επιβάτες αναγκάζονται να κοιμηθούν στα πατώματα των αεροδρομίων, καθώς η διαθεσιμότητα στα γύρω ξενοδοχεία έχει εξαντληθεί, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες μέχρι να αποσυμφορηθεί πλήρως το δίκτυο.

Ανησυχία για τις «γερασμένες» υποδομές

Ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι πολλά από τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας βασίζονται σε τεχνολογίες περασμένων δεκαετιών, οι οποίες συντηρούνται με «μπαλώματα» αντί να αντικατασταθούν ριζικά.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών διέταξε ήδη τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο κακόβουλης κυβερνοεπίθεσης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το βάρος πέφτει στη διαχείριση της κρίσης και στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο βιώνει μία από τις χειρότερες ημέρες ταλαιπωρίας στην ιστορία των σύγχρονων αερομεταφορών.

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