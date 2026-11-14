ΗΠΑ: Άνοιξε ο εναέριος χώρος μετά από 4,5 ώρες – Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια (vid)

Ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ άνοιξε ξανά έπειτα από 4,5 ώρες, καθώς το παρωχημένο σύστημα κατέρρευσε από τις νέες αναβαθμίσεις, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης επιχειρεί να εισέλθει η αεροπορική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αμερικανικού εναέριου χώρου έπειτα από 4,5 ώρες πλήρους καθήλωσης.

Η πρωτοφανής αυτή διακοπή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις μεταφορές, με το χάος στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας να παραμένει αμείωτο και χιλιάδες επιβάτες να εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς, αναζητώντας τρόπους να φτάσουν στον προορισμό τους.

Πώς μια αναβάθμιση «γονάτισε» το σύστημα

Πίσω από το πρωτοφανές μπλακ άουτ που παρέλυσε τις αμερικανικές αερομεταφορές κρύβεται η κατάρρευση ενός κρίσιμου ψηφιακού εργαλείου ασφαλείας. Πρόκειται για το σύστημα NOTAM (Notice to Air Missions), μέσω του οποίου αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο οι απαραίτητες προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας προς τους πιλότους πριν από κάθε απογείωση. Χωρίς την εύρυθμη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, καμία εμπορική ή ιδιωτική πτήση δεν επιτρέπεται να απογειωθεί για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

America's skies are reopening after a 4 hour, 22 minute nationwide ground stop, the longest since 9/11 as far as we can find. Our estimate: about 633,000 travelers were grounded. At the low point, just 336 planes were in the air over the lower 48, down from 4,266 when it started. What happened: CBS News reports a failed update to the FAA's telecom network, run by contractor L3Harris, crashed the system that connects air traffic control facilities. Controllers lost radios at multiple centers. The FBI and Homeland Security say there's no sign it was an attack. If you're flying tonight or Saturday, check your airline app before you leave. Southwest and JetBlue canceled the rest of tonight, and JetBlue is already canceling some Saturday flights. The first clue was out at 3:44 PM: a National Weather Service notice saying Boston Center had "teleco issues," 80 minutes before officials called it a telecom outage. November 14, 2026

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, η βλάβη προκλήθηκε όταν επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση νέων λογισμικών αναβαθμίσεων πάνω σε μια εξαιρετικά παρωχημένη τεχνολογική υποδομή.

Το παλιό σύστημα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων ενημερώσεων, με αποτέλεσμα να «κρασάρει» ολοκληρωτικά και να καταστεί αδύνατη η τροφοδοσία των αεροσκαφών με τα απαραίτητα δεδομένα πτήσης. Η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης της βλάβης ανάγκασε τις αρχές να πατήσουν το κουμπί της γενικής απαγόρευσης απογειώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια, ένα μέτρο που είχε να εφαρμοστεί σε τέτοια κλίμακα εδώ και δεκαετίες.

Flight cancellations and delays listed on monitors at Detroit Metro Airport as a nationwide ground stop continues https://t.co/qHMDHgAXQi — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 14, 2026

Ατέλειωτες ουρές και χάος στους τερματικούς σταθμούς

Παρά το γεγονός ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το πράσινο φως για τις απογειώσεις δόθηκε ξανά μετά από 4,5 ώρες αγωνίας, η κατάσταση στα αεροδρόμια παραμένει ασφυκτική. Το κύμα ακυρώσεων και καθυστερήσεων που δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα είναι τεράστιο, επηρεάζοντας χιλιάδες εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις. Τα πληρώματα των αεροσκαφών έχουν βγει εκτός προγράμματος, ενώ τα αεροπλάνα βρίσκονται σε λάθος αεροδρόμια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό των εταιρειών.

Στους χώρους αναμονής μεγάλων αεροπορικών κόμβων, όπως στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, την Ατλάντα και το Λος Άντζελες, επικρατεί το αδιαχώρητο. Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, σχηματίζοντας ουρές εκατοντάδων μέτρων μπροστά από τα γκισέ εξυπηρέτησης, προσπαθώντας να κλείσουν θέσεις σε επόμενες πτήσεις ή να εξασφαλίσουν διαμονή για τη νύχτα.

Long queues formed at United Airlines’ help desk at Denver International Airport (DEN) as stranded passengers sought assistance following the nationwide FAA ground stop. https://t.co/44yFjI5zm6 — Turbex Aero (@turbexaero_) November 14, 2026

Πολλοί επιβάτες αναγκάζονται να κοιμηθούν στα πατώματα των αεροδρομίων, καθώς η διαθεσιμότητα στα γύρω ξενοδοχεία έχει εξαντληθεί, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες μέχρι να αποσυμφορηθεί πλήρως το δίκτυο.

Ανησυχία για τις «γερασμένες» υποδομές

Ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι πολλά από τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας βασίζονται σε τεχνολογίες περασμένων δεκαετιών, οι οποίες συντηρούνται με «μπαλώματα» αντί να αντικατασταθούν ριζικά.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών διέταξε ήδη τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο κακόβουλης κυβερνοεπίθεσης.

#WATCH | FAA Grounding Issuance | United States Secretary of Transportation Sean Duffy says, "...we have identified the problem. We've got our centers and our TRACONs operational right now. At 8:15 tonight, Eastern Time, we've opened up the airspace..." He adds, "Does that mean every flight is going to fly right now? It's going to be slow... So if if you're watching, you're at an airport, check with your airline. it depends on do we have crews available? Are do we have pilots and flight attendants available to fly your flight? We're going to try to move as many of those as we can tonight if we have the capacity with crews to to to move those flights. If not, we're going to start tomorrow morning with our airline partners, moving those aircraft. But it's going to take us some time to unwind what's happened this afternoon..." (Source: YouTube/White House) — ANI (@ANI) November 14, 2026

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το βάρος πέφτει στη διαχείριση της κρίσης και στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο βιώνει μία από τις χειρότερες ημέρες ταλαιπωρίας στην ιστορία των σύγχρονων αερομεταφορών.

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