Η γήρανση του πληθυσμού και οι ελλείψεις προσωπικού πιέζουν την Ιαπωνία, την ώρα που νέα μέτρα δυσκολεύουν την παραμονή των εργαζομένων από το εξωτερικό.

Η Ιαπωνία γερνά, μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνταξιοδοτείται και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν αντικαταστάτες. Οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό αποτελούν πλέον κρίσιμο κομμάτι της οικονομίας, ωστόσο, την ώρα που η χώρα τους έχει ανάγκη, η κυβέρνηση αυστηροποιεί τους όρους παραμονής τους.

Στο ναυπηγείο Takuma Zosen, στην περιοχή της Χιροσίμα, ο διευθυντής Hiroshi Mori, 51 ετών, απασχολεί 14 εργαζομένους από το Βιετνάμ, ενώ στο προσωπικό υπάρχουν επίσης άνθρωποι από την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες. Ο ίδιος ταξιδεύει στο εξωτερικό για να βρει εργαζομένους, καθώς, όπως λέει, είναι δύσκολο να προσλάβει Ιάπωνες για τις συγκεκριμένες εργασίες. Χωρίς τους ξένους εργαζομένους, πολλά έργα δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.

Η Ιαπωνία χρειάζεται 11 εκατ. εργαζομένους έως το 2040

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, οι ξένοι εργαζόμενοι στην Ιαπωνία έφτασαν σε αριθμό-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 2,57 εκατομμύρια, ενώ οι μετανάστες ξεπερνούσαν τα 4,1 εκατομμύρια. Παρά την αύξηση, οι ανάγκες της χώρας παραμένουν τεράστιες. Σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο Recruit Works, η Ιαπωνία αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα περίπου 11 εκατομμυρίων εργαζομένων έως το 2040. Οι ελλείψεις είναι ήδη έντονες στην υγειονομική περίθαλψη, την εστίαση και τη μεταποίηση.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η χώρα έχει επιτρέψει την είσοδο περισσότερων εργαζομένων από το εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Ιαπωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις που απασχολούν αλλοδαπούς εκτιμούν ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν μπορέσουν να προσλάβουν νέους. Στη μεταποίηση, το ποσοστό φτάνει περίπου τα τρία τέταρτα.

Παρά τις ανάγκες, οι μεταναστευτικοί κανόνες γίνονται αυστηρότεροι. Μικρότερα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς, με σύνθημα «Πρώτα οι Ιάπωνες», έχουν μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση προς πιο σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση. Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi ακολουθεί πλέον αυτή τη γραμμή, παρότι το κόμμα της είχε συμβάλει στο άνοιγμα της χώρας σε ξένους εργαζομένους.

Πέρυσι, ανέθεσε στον πολιτικό Kimi Onoda, γνωστό για τις αντιμεταναστευτικές του θέσεις, το χαρτοφυλάκιο που αφορά μια «κοινωνία με τάξη και συνύπαρξη με τους αλλοδαπούς». Η ίδια υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κατάχρησης των καθεστώτων παραμονής, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν εκτεταμένη απάτη.

Ακριβότερες άδειες και αυστηρότερες προϋποθέσεις

Από τον Οκτώβριο, το κόστος για την απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής αυξήθηκε από 10.000 γιεν, περίπου 56 ευρώ, σε 200.000 γιεν, δηλαδή περίπου 1.130 ευρώ. Αντίστοιχα, η ανανέωση άδειας εργασίας, που κόστιζε 6.000 γιεν, μπορεί πλέον να φτάσει έως τα 75.000 γιεν, περίπου 424 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής. Για πολλούς μετανάστες, το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του μηνιαίου μισθού τους.

Αυξημένες είναι και οι απαιτήσεις για τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες. Από τον Οκτώβριο του 2025, το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη σχετική βίζα αυξήθηκε από 5 εκατομμύρια γιεν, περίπου 28.000 ευρώ, σε 30 εκατομμύρια γιεν, δηλαδή περίπου 170.000 ευρώ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός όσων εισήλθαν στη χώρα με τη συγκεκριμένη βίζα μειώθηκε κατά 81% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για τη μόνιμη παραμονή, οι αιτούντες πρέπει επίσης να πληρούν αυστηρότερα οικονομικά κριτήρια, με το εισόδημα του νοικοκυριού τους να απαιτείται, κατά κανόνα, να είναι υψηλότερο από εκείνο ενός μέσου ιαπωνικού νοικοκυριού. Η νέα προϋπόθεση εφαρμόζεται και σε αιτήσεις που εκκρεμούσαν την 1η Οκτωβρίου.

Από τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να προστεθούν αυστηρότερες γλωσσικές απαιτήσεις, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη και το αναμενόμενο συνταξιοδοτικό εισόδημα των αιτούντων. Θα πρέπει να μπορούν να καταβάλλουν εισφορές για τουλάχιστον 30 χρόνια, ενώ τυχόν έλλειμμα θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια. Η μακροχρόνια παραμονή γίνεται έτσι δυσκολότερη, επηρεάζοντας σημαντικές αποφάσεις, όπως η αγορά κατοικίας, η επαγγελματική εξέλιξη και η δημιουργία οικογένειας.

Οι επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα χάσουν τους εργαζομένους τους

Οι αλλαγές προκαλούν ανησυχία και στους εργοδότες, οι οποίοι επενδύουν χρόνο και χρήματα στην εκπαίδευση του προσωπικού τους. «Η πρόσληψη ενός εργαζομένου απαιτεί επενδύσεις», εξηγεί ο Hiroshi Mori. Στο ναυπηγείο του, οι εργαζόμενοι παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα ιαπωνικών και μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως στην ηλεκτροσυγκόλληση.

Ορισμένες εργασίες, όπως λέει, απαιτούν περισσότερα από δέκα χρόνια για να τις κατακτήσει κανείς, γι' αυτό και η επιχείρηση ελπίζει να κρατήσει τους εργαζομένους της όσο το δυνατόν περισσότερο. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θέλουν να διατηρήσουν τους εξειδικευμένους εργαζομένους τους χωρίς περιορισμό στη διάρκεια παραμονής τους.

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