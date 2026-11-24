Οι κάτοικοι αυτού του αγγλικού χωριού σε σχήμα τριγώνου αντιτίθενται στα σχέδια κατασκευής 200 νέων κατοικιών, τα οποία φοβούνται ότι θα αλλάξουν το σχήμα και τον χαρακτήρα της μοναδικής κοινότητάς τους.

Ένα ασυνήθιστο χωριό στην Αγγλία κινδυνεύει, σύμφωνα με τους κατοίκους του, να χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εξαιτίας ενός σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης. Η πρόταση για την κατασκευή 200 νέων κατοικιών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται ότι θα αλλοιώσει τη μοναδική μορφή και την ήρεμη καθημερινότητα της κοινότητάς τους.

Το χωριό Failand, στο Σόμερσετ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, είναι γνωστό και ως «Failand Triangle», καθώς οι δρόμοι που το οριοθετούν σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Σήμερα αποτελείται από περίπου 350 κατοικίες. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτή η γεωγραφική διάταξη είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του και αντιδρούν στην προοπτική επέκτασης πέρα από τα υφιστάμενα όρια.

Η διαμάχη για τις 200 νέες κατοικίες

Η αίτηση για την κατασκευή των κατοικιών κατατέθηκε από την εταιρεία Hill Residential τον Δεκέμβριο του 2025. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει από το τοπικό συμβούλιο να απορρίψει το σχέδιο, ενώ η εταιρεία προσέφυγε στην κυβερνητική υπηρεσία που εξετάζει πολεοδομικές υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι καθυστερεί η λήψη απόφασης.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε εξαήμερη ακρόαση τον Απρίλιο του 2027, όπου θα κριθεί αν μπορεί να προχωρήσει η κατασκευή. Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Πέιν, υποστηρίζει πως το τριγωνικό σχήμα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του οικισμού: «Το τρίγωνο είναι αυτό που καθορίζει τη μορφή του χωριού. Με το συγκεκριμένο σχέδιο, τα όριά του επεκτείνονται πέρα από το τρίγωνο. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα όρια δεν πρέπει να παραβιαστούν».

Κάτοικος που περιέγραψε το χωριό ως «μοναδικό και ξεχωριστό» υποστήριξε επίσης ότι η ανάπτυξη θα καταστρέψει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο, όπως είπε, σπάνια συναντάται αλλού και πρέπει να προστατευτεί.

«Αυτό που εκτιμούμε εδώ είναι η ηρεμία»

Για τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει στο Failand, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αρχιτεκτονική του χωριού, αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Η 61χρονη Σάντρα, που ζει εκεί από παιδί, θυμάται πώς το τριγωνικό οδικό δίκτυο αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων.

«Όταν πήγαινα στο σχολείο του χωριού, κάναμε τρέξιμο και μετρούσαμε πόσες φορές μπορούσαμε να κάνουμε τον γύρο του τριγώνου. Έτσι ήταν πάντα εδώ. Υπάρχει πολλή άγρια ζωή και συχνά βλέπεις ελάφια», θυμάται.

Άλλοι κάτοικοι φοβούνται ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου οικιστικού συγκροτήματος θα αλλάξει ολοκληρωτικά την ατμόσφαιρα της περιοχής. Ο 23χρονος Τσάρλι Μπάρκερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όλη η ατμόσφαιρα του χωριού θα καταστραφεί αν χτιστεί ένα σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο του»

Υπάρχουν επίσης αντιδράσεις για τον θόρυβο που θα προκαλέσουν τα κατασκευαστικά έργα, αλλά και για την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή είναι ένας ήσυχος χώρος πρασίνου και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η νέα ανάπτυξη θα διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Η θέση της εταιρείας και του συμβουλίου

Η Hill Residential υποστηρίζει ότι η έκταση στην οποία σχεδιάζει να κατασκευάσει τις κατοικίες ανήκει στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», δηλαδή σε γη εντός της ευρύτερης περιοχής της πράσινης ζώνης που, σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Αγγλίας, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αξιοποιηθεί για ανάπτυξη. Η εταιρεία εκτιμά ότι το έργο θα προσφέρει κατοικίες που έχει ανάγκη η περιοχή, καθώς και σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινότητα.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν, πάντως, και για τον χειρισμό της αίτησης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να ζητήσει επανειλημμένα απαντήσεις από το συμβούλιο, γεγονός που καθυστέρησε την εξέταση της πρότασης.

Από την πλευρά του, το North Somerset Council αναφέρει ότι είχε συμφωνηθεί προφορικά παράταση της προθεσμίας έως το τέλος Ιουλίου, αλλά η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε γραπτώς τη συμφωνία, παρά τα σχετικά αιτήματα.

Το συμβούλιο δεν αμφισβητεί ότι η έκταση μπορεί να χαρακτηριστεί «γκρίζα ζώνη», ωστόσο θεωρεί ότι η τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη για την κατασκευή νέων κατοικιών. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι βρίσκεται στην ανοιχτή ύπαιθρο και δεν συνδέεται επαρκώς με βασικές υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και υποδομές, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να μην είναι βιώσιμη και να συνιστά ακατάλληλη παρέμβαση στην πράσινη ζώνη.

Η τελική απόφαση αναμένεται μετά την εξαήμερη πολεοδομική ακρόαση του Απριλίου 2027. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι του Failand συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεσή τους, φοβούμενοι ότι οι 200 νέες κατοικίες θα αλλάξουν οριστικά το χωριό που γνωρίζουν.

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