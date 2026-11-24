Νεοναζί φέρεται να νοίκιαζαν επί χρόνια μια καλύβα προσκόπων, όπου πραγματοποίησαν τελετή προς τιμή του Χίτλερ, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Λουξεμβούργο η αποκάλυψη ότι ομάδα νεοναζί πραγματοποιούσε τελετή μνήμης, για τον Αδόλφο Χίτλερ μέσα στο δάσος, κοντά στην πόλη Wiltz. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσιογραφική έρευνα των VRT NWS Pano και Zembla, ενώ έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και το κοινοβούλιο της χώρας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται εικόνες από την τελετή, κατά την διάρκεια της οποίας φαίνεται να κάηκαν βιβλία, να εκφωνήθηκε ομιλία που εξυμνούσε τον Χίτλερ με αφορμή τα γενέθλιά του και να πυρπολήθηκε σύμβολο του ηλιακού τροχού.

Η δημοσιογράφος Céline Eischen του RTL, περιέγραψε την αποκάλυψη ως γεγονός που προκάλεσε έντονη έκπληξη στην χώρα σημειώνοντας πως η είδηση και τα σχετικά δημοσιεύματα βρέθηκαν τις επόμενες ημέρες μεταξύ των δημοφιλέστερων στην ιστοσελίδα RTL.lu.

Οι πρόσκοποι αποστασιοποιούνται και καταγγέλλουν την υπόθεση

Το καταφύγιο όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση ανήκει στην ένωση προσκόπων του Λουξεμβούργου, Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Ο τοπικός πρόεδρος, Paul Wolff, δήλωσε ότι η οργάνωση ενημερώθηκε για το περιστατικό το πρωί της Πέμπτης και έκτοτε βρίσκεται σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης. Η ένωση προσκόπων κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ ο πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα αποκαλύφθηκαν, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση απορρίπτει τις ιδεολογικές θέσεις της συγκεκριμένης ομάδας και δεν επιθυμεί τέτοιου είδους συγκεντρώσεις στους χώρους της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπόθεση έχει πλήξει την εικόνα της οργάνωσης, καθώς αρκετοί ενοικιαστές καταφυγίων επικοινώνησαν μαζί της ζητώντας διευκρινίσεις. Οι πρόσκοποι διαθέτουν περισσότερα από 50 καταφύγια σε όλο το Λουξεμβούργο, τα οποία μισθώνονται μέσω διαδικτύου, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των προθέσεων κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο Paul Wolff υπογράμμισε ότι, ως εθελοντές, δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται παντού και να ελέγχουν διαρκώς τους χώρους, ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Όπως ανέφερε, τέτοιες συγκεντρώσεις αντιβαίνουν στις αξίες τόσο του προσκοπισμού όσο και της πόλης Wiltz.

Η ομάδα Wolvenrad είχε νοικιάσει το καταφύγιο τέσσερις φορές

Η δημοσιογραφική έρευνα των VRT NWS Pano και Zembla διαπίστωσε ότι η νεοναζιστική ομάδα Wolvenrad είχε νοικιάσει το καταφύγιο τουλάχιστον δύο φορές, το 2024 και το 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Luxemburger Wort, Luc Ewen, οι μισθώσεις ήταν συνολικά τέσσερις, από το 2023 έως το 2026, περίπου την ίδια περίοδο κάθε έτους.

Η ένωση προσκόπων υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ποιοι ήταν οι ενοικιαστές ούτε τον σκοπό των συγκεντρώσεων, επαναλαμβάνοντας ότι αποστασιοποιείται πλήρως από τη Wolvenrad και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις. Σύμφωνα με το RTL Luxembourg, η εισαγγελία της χώρας δεν είχε ενημερωθεί για τις επαναλαμβανόμενες συγκεντρώσεις της ομάδας στο Wiltz. Η αστυνομία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το υλικό από την τελετή.

Η υπόθεση έφτασε και στο κοινοβούλιο, όπου διατυπώθηκαν ερωτήματα προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης σχετικά με το αν γνώριζαν για τις συγκεντρώσεις και αν είχαν ληφθεί μέτρα. Παράλληλα, βουλευτές ζητούν ενημέρωση για τη συνεργασία των λουξεμβουργιανών υπηρεσιών με τις αντίστοιχες του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αντιμετώπισης διασυνοριακών νεοναζιστικών δικτύων.

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