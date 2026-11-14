Συναγερμός στο Ζεφύρι: Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης – Δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ένας τραυματίας

Τμήμα εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Ζεφύρι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, με δύο πυροσβέστες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους και έναν ακόμη να βγαίνει τραυματίας.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) στο Ζεφύρι, όταν τμήμα εγκαταλελειμμένου κτηρίου κατέρρευσε την ώρα που πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Πώς κατέρρευσε το κτήριο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Σύμφωνα με το protothema.gr, την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτίσματος, υποχώρησε ξαφνικά τμήμα της κατασκευής, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν συνάδελφοί τους.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ένας δεύτερος ανασύρθηκε τραυματισμένος...

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Την ίδια ώρα, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση. Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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