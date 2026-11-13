ΗΠΑ: Σταμάτησαν όλες οι απογειώσεις αεροσκαφών – Συναγερμός στην FAA
Σε έκτακτη αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ προχώρησε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), επικαλούμενη έκτακτες συνθήκες και λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με επείγουσα ειδοποίηση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όλα τα αεροσκάφη που επρόκειτο να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια έπρεπε να παραμείνουν στο έδαφος μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Όπως διευκρινιζόταν στην ανακοίνωση, οι διεθνείς πτήσεις που κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ θα εξετάζονταν ξεχωριστά, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k— Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026
Τα προβλήματα στις επικοινωνίες και η απόφαση της FAA
Η ασυνήθιστη αυτή απόφαση ελήφθη έπειτα από αναφορές για σοβαρές δυσλειτουργίες στα συστήματα επικοινωνίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας νωρίτερα το ίδιο βράδυ. Η FAA είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα στις επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφάλεια των πτήσεων.
Μάλιστα, λίγο πριν από την ανακοίνωση της πανεθνικής αναστολής, η υπηρεσία είχε προχωρήσει σε διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στο Σικάγο, εξαιτίας των συγκεκριμένων δυσκολιών. Το CBS News μετέδωσε επίσης ότι ανάλογο μέτρο είχε εφαρμοστεί και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ της πόλης.
Τι ανέφερε η έκτακτη ειδοποίηση
Στην επίσημη ενημέρωσή της, η FAA απευθύνθηκε σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ανακοινώνοντας ότι, με εντολή του Κέντρου Διοίκησης της υπηρεσίας, αναστέλλονται οι απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι κανένα αεροσκάφος που προγραμματιζόταν να αναχωρήσει δεν θα μπορούσε να απογειωθεί μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες, ενώ οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση. Η απόφαση ελήφθη με επίκληση έκτακτων περιστάσεων και της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας των αερομεταφορών.
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