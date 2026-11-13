Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι: Σχεδίασαν εθνικιστικά σύμβολα με κόκκινο σπρέι

Δεν είναι η πρώτη φορά που το μνημείο του Παύλου Φύσσα βεβηλώνεται, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις με φασιστικά σύμβολα.

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, σχεδιάζοντας με κόκκινο σπρέι ναζιστικά σύμβολα πάνω στο γλυπτό. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), προκαλώντας αντιδράσεις, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο γίνεται στόχος αντίστοιχης ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες ζωγράφισαν δύο «στόχους», ένα σύμβολο που έχει συνδεθεί με ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από τη Χρυσή Αυγή. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο οποίος έκανε λόγο για νέα βεβήλωση του μνημείου.

Η παρέμβαση στο μνημείο

«Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του Παύλου μέσα στη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος σε ανάρτησή του, καταδικάζοντας την ενέργεια.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτύπωσαν τα κόκκινα σύμβολα πάνω στο μνημείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παύλου Φύσσα, στην περιοχή που παλαιότερα ήταν γνωστή ως οδός Παναγή Τσαλδάρη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες εικόνες που δημοσιεύτηκαν, τα σύμβολα έχουν πλέον σβηστεί και το μνημείο έχει καθαριστεί.

Το περιστατικό προκάλεσε και την αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Το κόμμα συνέδεσε τον βανδαλισμό με την ευρύτερη επανεμφάνιση ακροδεξιών ενεργειών, κάνοντας αναφορά και στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι οι επιθέσεις σε αντιφασιστικά σύμβολα και σε μετανάστες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, ενώ κατήγγειλε την προσπάθεια της Ακροδεξιάς να αποκτήσει ξανά παρουσία στην πολιτική ζωή και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πρόσφατο βανδαλισμό της τοιχογραφίας του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας.

Το σημείο της δολοφονίας

Το μνημείο βρίσκεται στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Ο μουσικός και αντιφασίστας ακτιβιστής έπεσε νεκρός από την επίθεση του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, η οποία κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη εγκληματική οργάνωση.

Η δολοφονία του είχε προκαλέσει τότε τεράστιες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα και αποτέλεσε μία από τις καθοριστικές υποθέσεις που οδήγησαν στην αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της νεοναζιστικής οργάνωσης.

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