Νέα Υόρκη: Το τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης – 8 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Βίντεο καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την κατάρρευση, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ευθύνονται οι εργασίες εκσκαφής σε γειτονικό εργοτάξιο.

Δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών, ένας μέλλων πατέρας και ένας νεαρός οικοδόμος βρίσκονται ανάμεσα στα οκτώ θύματα της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 18. Την ίδια ώρα, βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μέσα από το κτίριο, αλλά και τη στιγμή που η κατασκευή υποχωρεί και μετατρέπεται σε σωρό ερειπίων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο οι εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Τα βίντεο της κατάρρευσης

Ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφηκε στο εσωτερικό διαμερίσματος του κτιρίου. Στα πλάνα διακρίνεται ένα μικρό αγόρι να τρέχει προς τη μητέρα του, καθώς αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με την κατασκευή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας τοίχος αρχίζει να υποχωρεί και η εικόνα διακόπτεται απότομα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μωρό που διακρίνεται στο βίντεο κατάφερε να επιζήσει.

TERRIFYING FOOTAGE: The horrifying moment a building collapsed in Brooklyn on Wednesday, claiming eight lives and leaving several others in critical condition. https://t.co/1ZXC9bLXRU November 12, 2026

Ένα δεύτερο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας γειτονικού ακινήτου, αποτυπώνει τη στιγμή που το τριώροφο κτίριο καταρρέει. Ένα πυκνό σύννεφο σκόνης καλύπτει την περιοχή, ενώ ο ισχυρός ήχος της πτώσης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν πόσο γρήγορα εξελίχθηκε το περιστατικό, χωρίς να αφήσει ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Doorbell camera footage captured the moment a three-story building collapsed in Brooklyn’s Flatbush neighborhood on Wednesday, killing eight people, including two children, and injuring 18 others. https://t.co/bDsocIE0cX — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες εκσκαφής σε διπλανό εργοτάξιο

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε εργοτάξιο δίπλα στο κτίριο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατασκευή υποχώρησε προς την πλευρά του γειτονικού οικοπέδου, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές.

Μετά την τραγωδία, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έδωσε εντολή για ελέγχους σε περίπου 100 ακίνητα σε διάφορα σημεία της πόλης. Πρόκειται για κτίρια που συνδέονται με πέντε εταιρικές οντότητες οι οποίες εμπλέκονται σε κατασκευαστικές εργασίες, καθώς οι αρχές θέλουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αντίστοιχοι κίνδυνοι και σε άλλες εγκαταστάσεις.

Τα 8 θύματα της τραγωδίας

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται δύο μικρά ξαδέλφια, ηλικίας 9 και 10 ετών. Πρόκειται για τον Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και τη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες, των οποίων ο θάνατος έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους.

Ένα από τα θύματα ήταν ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, με καταγωγή από τον Ισημερινό. Είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ έξι χρόνια νωρίτερα, ήταν ήδη πατέρας ενός μικρού αγοριού και περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του ήταν έγκυος. Ο αδελφός του, Κάρλος, μίλησε για την απώλειά του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που είχε δημιουργήσει τη ζωή του στην Αμερική.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ο οποίος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν γιο έξι ετών. Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνεται ακόμη ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ένας από τους δύο ανθρώπους που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μεταξύ των νεκρών είναι επίσης ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στα θύματα, επισημαίνοντας ότι ήταν άνθρωποι που ζούσαν και εργάζονταν στην πόλη, γονείς, παιδιά και νέες οικογένειες που προσπαθούσαν να χτίσουν τη ζωή τους. Όπως ανέφερε, ανάμεσά τους βρίσκονταν μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μαμντάνι, δύο από τους νεκρούς εργάζονταν στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν οι εκσκαφές την ώρα της κατάρρευσης. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

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