Η πόλη με τις 15 εκατομμύρια κότες: Παράγει 11,6 εκατ. αυγά κάθε μέρα και έχει 370 κότες για κάθε κάτοικο

Η πόλη των περίπου 41.000 κατοίκων παράγει περισσότερα από 352 εκατομμύρια δωδεκάδες αυγών τον χρόνο, ενώ ένας στους δύο ανθρώπους εργάζεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την πτηνοτροφία.

Σε μια πόλη της Βραζιλίας οι κότες είναι σχεδόν 370 φορές περισσότερες από τους ανθρώπους, ενώ η καθημερινή παραγωγή αυγών φτάνει σε αριθμούς που δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρόκειται για τη Santa Maria de Jetibá, έναν δήμο στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έχει συνδέσει την οικονομία και την ιστορία του με την πτηνοτροφία.

Με πληθυσμό περίπου 41.000 κατοίκων, η πόλη φιλοξενεί 15,1 εκατομμύρια πουλερικά. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 370 κότες για κάθε άνθρωπο, ενώ από τις μονάδες παραγωγής της φεύγουν καθημερινά περίπου 11,6 εκατομμύρια αυγά. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή ξεπερνά τα 352 εκατομμύρια δωδεκάδες, με τη Santa Maria de Jetibá να έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό της εθνικής πρωτεύουσας του αυγού στη Βραζιλία.

Μια πόλη με εκατομμύρια κότες

Η πτηνοτροφία δεν αποτελεί απλώς μία από τις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον δημοτικό γραμματέα Γεωργίας, Βαντερλέι Μάρκες, ο συγκεκριμένος κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το 40% έως 50% των εσόδων της πόλης. Μάλιστα, ένας στους δύο κατοίκους εργάζεται άμεσα ή έμμεσα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την παραγωγή αυγών.

Η δραστηριότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις πτηνοτροφικές μονάδες. Γύρω από αυτές έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο δίκτυο επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων, την παραγωγή ζωοτροφών, την κατασκευή συσκευασιών, αλλά και τη φροντίδα των ζώων. Με άλλα λόγια, η παραγωγή ενός αυγού συντηρεί μια μεγάλη αλυσίδα εργασιών, από την εκτροφή των πουλερικών μέχρι τη στιγμή που το προϊόν φτάνει στα καταστήματα.

Η πόλη είχε καταγράψει στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς. Ο πληθυσμός των πουλερικών είχε φτάσει σχεδόν τα 22 εκατομμύρια, ωστόσο η κρίση του 2013 προκάλεσε σημαντική υποχώρηση. Οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί στην προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους στις τότε υγειονομικές απαιτήσεις οδήγησαν σε μεγάλη μείωση του αριθμού των πτηνών. Παρά την ανάκαμψη που ακολούθησε, η παραγωγή δεν έχει επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα.

Η τεράστια κότα στην είσοδο

Η σημασία της πτηνοτροφίας για τη Santa Maria de Jetibá είναι τόσο μεγάλη, ώστε έχει αποκτήσει και το δικό της μνημείο. Το 2020 τοποθετήθηκε στην πλατεία Emílio Arnholz, σε μία από τις εισόδους της πόλης, ένα εντυπωσιακό γλυπτό που αναπαριστά μια λευκή κότα.

Το μνημείο έχει ύψος 3,30 μέτρα και πλάτος 2,96 μέτρα, ενώ περιβάλλεται από αυγά. Η κατασκευή του έγινε για να αναγνωριστεί η συμβολή της πτηνοτροφίας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες που φτάνουν στην πόλη.

Η ιστορία πίσω από την παραγωγή

Η σχέση της περιοχής με τις κότες έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και ξεκινά από τον 19ο αιώνα. Τότε εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Ευρωπαίοι μετανάστες, κυρίως Πομερανοί, οι οποίοι προέρχονταν από μια ιστορική περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, στα σημερινά εδάφη της Πολωνίας και της Γερμανίας.

Το ορεινό ανάγλυφο και η απουσία μεγάλων εκτάσεων κατάλληλων για εκτεταμένες καλλιέργειες ανάγκασαν τους πρώτους κατοίκους να αναζητήσουν διαφορετικούς τρόπους για να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους. Έτσι, στράφηκαν σε δραστηριότητες που απαιτούσαν μικρότερη διαθέσιμη έκταση, με την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων να αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή.

Με την πάροδο των δεκαετιών, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις εξελίχθηκαν σε οργανωμένες επιχειρήσεις, η παραγωγή αυξήθηκε και η πόλη απέκτησε ξεχωριστή θέση στον αγροτικό χάρτη της Βραζιλίας. Σήμερα, η Santa Maria de Jetibá δεν είναι απλώς ένας δήμος με μεγάλη παραγωγή αυγών, αλλά μια περιοχή όπου σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής οικονομικής ζωής συνδέεται με την πτηνοτροφία.

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