Παγκόσμια ανησυχία: Φόβοι για νέα πανδημία στη Ρωσία - Εμφανίστηκε και δεύτερη μυστηριώδης ασθένεια

Ανησυχητικές αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας κάνουν λόγο για δεκάδες τουρίστες που έχουν προσβληθεί από τη μυστηριώδη λοίμωξη

Νέοι φόβοι για πανδημία έχουν πανικοβάλει τη Ρωσία, καθώς ήρθαν στο φως πληροφορίες για μια δεύτερη μυστηριώδη ασθένεια που προσβάλλει κατοίκους και τουρίστες μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει επείγουσα έρευνα, μετά τα περιστατικά σοβαρής ασθένειας που καταγράφηκαν σε Ρώσους παραθεριστές οι οποίοι επισκέφθηκαν τη δημοφιλή τουριστική πόλη Να Τρανγκ του Βιετνάμ.

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