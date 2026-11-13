Η μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο ανοίγει τον Δεκέμβριο και τα πρώτα ζώα την επισκέφθηκαν ήδη

Κάμερες κατέγραψαν το πρώτο κογιότ να εξερευνά τη γιγαντιαία γέφυρα στην Καλιφόρνια, η οποία κατασκευάστηκε πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο δέκα λωρίδων με στόχο να σώσει την άγρια ζωή

Η μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο δεν έχει ακόμη εγκαινιαστεί, όμως ένας από τους μελλοντικούς χρήστες της δεν περίμενε την επίσημη ημερομηνία λειτουργίας. Ένα κογιότ καταγράφηκε από κάμερες να ανεβαίνει στη νότια πλαγιά της εντυπωσιακής κατασκευής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, σχεδόν έναν μήνα πριν αυτή παραδοθεί επισήμως στα ζώα.

Πρόκειται για τη Wallis Annenberg Wildlife Crossing, μια ειδικά διαμορφωμένη γέφυρα με φυσική βλάστηση, η οποία περνά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 101, στην περιοχή Αγκούρα Χιλς, στην κομητεία του Λος Άντζελες. Η κατασκευή καλύπτει δέκα λωρίδες κυκλοφορίας και δημιουργεί έναν ασφαλή διάδρομο μετακίνησης για τα άγρια ζώα, σε μια περιοχή όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει διακόψει εδώ και δεκαετίες τη φυσική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, στις 28 Οκτωβρίου, επιστήμονες του Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ (National Park Service) φωτογράφισαν ένα κογιότ να ανεβαίνει στην ακόμη ημιτελή κατασκευή.

Το πρώτο κογιότ που εντοπίστηκε στη γέφυρα

Η πρώτη καταγραφή έγινε από κάμερα παρακολούθησης της άγριας ζωής, η οποία έπιασε το ζώο να ανεβαίνει στη νότια πλαγιά της γέφυρας. Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου από το National Park Service και αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο για το έργο.

Οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει κογιότ, αγριόγατες (bobcats), γκρίζες αλεπούδες, ελάφια και πούμα να χρησιμοποιούν τακτικά ένα μονοπάτι δίπλα στη μελλοντική διάβαση. Η παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή ενίσχυε τις προσδοκίες ότι τα ζώα θα εντοπίσουν και θα αξιοποιήσουν τη νέα διαδρομή.

Η πρώτη φωτογραφία κογιότ στη γέφυρα είναι, επομένως, ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Δεν αποδεικνύει ακόμη ότι η κατασκευή έχει επιτύχει τον οικολογικό της στόχο, αλλά δείχνει ότι η άγρια ζωή έχει ήδη αρχίσει να εξερευνά τον νέο χώρο.

Μια κατασκευή 114 εκατομμυρίων δολαρίων για τα πούμα

Η γέφυρα δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει από την ανάπτυξη των οδικών δικτύων: τον κατακερματισμό των φυσικών οικοτόπων. Ο αυτοκινητόδρομος 101 χωρίζει τα βουνά Σάντα Μόνικα από τους λόφους Σίμι, περιορίζοντας σημαντικά τη μετακίνηση των ζώων ανάμεσα στις δύο περιοχές. Πρόκειται για έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά περισσότερα από 300.000 οχήματα. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα πούμα της περιοχής, καθώς η απομόνωση των πληθυσμών τους περιορίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής με ζώα από άλλες περιοχές. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη ενδογαμία και χαμηλή γενετική ποικιλότητα, με συνέπειες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους.

Η Wallis Annenberg Wildlife Crossing φιλοδοξεί να αποκαταστήσει αυτή τη φυσική σύνδεση, επιτρέποντας στα πούμα να μετακινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και να αναζητούν συντρόφους έξω από τους απομονωμένους πληθυσμούς τους. Το έργο ξεκίνησε το 2022 και το συνολικό κόστος του έχει φτάσει περίπου τα 114 εκατομμύρια δολάρια. Η κατασκευή καθυστέρησε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή, αλλά πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Πώς θα παρακολουθούν την άγρια ζωή

Μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας, οι επιστήμονες του National Park Service θα χρησιμοποιήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο απομακρυσμένων καμερών για να καταγράφουν τα είδη που περνούν από τη γέφυρα, τη συχνότητα των μετακινήσεών τους και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τη νέα σύνδεση.

Η έρευνα δεν θα περιοριστεί στην καταγραφή των ζώων. Οι επιστήμονες θα εξετάσουν επίσης εάν η γέφυρα συμβάλλει στην αποκατάσταση της γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών, αλλά και πώς επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του οικοσυστήματος.

«Δεν πρόκειται μόνο για το αν τα ζώα θα χρησιμοποιήσουν τη διάβαση. Θέλουμε να κατανοήσουμε πόσο αποτελεσματική είναι στην επανασύνδεση ενός οικοσυστήματος που έχει χωριστεί από τον αυτοκινητόδρομο εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Σεθ Ράιλι, επικεφαλής του τομέα άγριας ζωής στην Εθνική Περιοχή Αναψυχής των Βουνών Σάντα Μόνικα. Όπως εξήγησε, η απάντηση σε αυτό το επιστημονικό ερώτημα θα χρειαστεί χρόνια παρακολούθησης και έρευνας. Η γέφυρα αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς οι σύγχρονες υποδομές μπορούν να συνυπάρχουν με τη φύση, αποκαθιστώντας διαδρομές που χάθηκαν εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.

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