Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams και Copilot σε 74 χώρες – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

Περισσότερες από 12 ώρες μετά την έναρξη της διακοπής, η Microsoft κάνει λόγο για περιορισμένη πρόοδο και συνεχίζει τις προσπάθειες επαναφοράς των υπηρεσιών.

Προβλήματα σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προκάλεσε η εκτεταμένη τεχνική βλάβη που έπληξε τις υπηρεσίες της Microsoft, με το Outlook, το Teams, το Copilot και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365 να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Η διακοπή επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 στην κορύφωση του περιστατικού.

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες αποκατάστασης, η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Microsoft ανέφερε ότι έχει σημειώσει «περιορισμένη πρόοδο», επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν να παρακολουθούν τις υποδομές της και να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Οι υπηρεσίες που επηρεάστηκαν

Η δυσλειτουργία έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του κόσμου, με τις πρώτες αναφορές να εμφανίζονται την Πέμπτη λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας. Περίπου δύο ώρες αργότερα, οι αναφορές για προβλήματα στο Outlook πλησίασαν τις 140.000, αριθμός που ήταν περισσότερο από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Σύμφωνα με το Downdetector, προβλήματα καταγράφηκαν σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία και η Ελλάδα. Εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook, δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν στο OneDrive, το SharePoint, το Teams, το Copilot, καθώς και στις εφαρμογές Word, Excel και PowerPoint.

Ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στο Exchange Online, την υπηρεσία στην οποία βασίζεται η λειτουργία του Outlook. Χρήστες ανέφεραν αδυναμία σύνδεσης και πρόσβασης σε λειτουργίες των εφαρμογών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η προβολή αρχείων ή πληροφοριών ημερολογίου.

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ

Η Microsoft αποδίδει το πρόβλημα σε δυσλειτουργίες στις τεχνολογικές υποδομές και στις ρυθμίσεις των διακομιστών που υποστηρίζουν το Microsoft 365. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της εταιρείας, ορισμένοι διακομιστές τέθηκαν απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο όγκο εργασιών από αυτόν που μπορούσαν να διαχειριστούν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αποκατάστασης. Η εταιρεία επιχείρησε να επαναφέρει τις υπηρεσίες μέσω επανεκκινήσεων των υποδομών, επαναφοράς προηγούμενων ενημερώσεων και περιορισμού της κυκλοφορίας. Ωστόσο, όταν οι διακομιστές επανέρχονταν σε λειτουργία και η κίνηση των χρηστών αυξανόταν ξανά, ορισμένοι παρουσίαζαν εκ νέου προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης.

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η Microsoft ανέφερε ότι παρακολουθεί την απόδοση των διακομιστών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ελέγχοντας παράλληλα αν οι διορθωτικές ενημερώσεις έχουν εφαρμοστεί σωστά και λειτουργούν όπως προβλέπεται.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε σημειώσει περιορισμένη πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του περιστατικού παραμένει επείγουσα προτεραιότητα.

Τι λέει η Microsoft για την αποκατάσταση

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας που να συνδέεται με το παγκόσμιο μπλακάουτ. Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις παρεμβάσεις, χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση όλων των υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Microsoft προειδοποιεί ότι ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να παρουσιάσουν ξανά δυσλειτουργίες όσο συνεχίζεται η διαδικασία επαναφοράς και αυξάνεται η επιβάρυνση των υποδομών.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι μετά την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος θα δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται η αρχική αιτία της βλάβης, οι ενέργειες αποκατάστασης και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των συστημάτων της.

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