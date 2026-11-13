«Ήρθαμε νόμιμα, πληρώσαμε φόρους, μάθαμε τη γλώσσα»: Μετακόμισαν στην Σουηδία για δουλειά και κινδυνεύουν να την εγκαταλείψουν

Μια οικογένεια από τις ΗΠΑ μετακόμισε στην Σουηδία, αγόρασε σπίτι και προσπάθησε να ενταχθεί. Η απώλεια της δουλειάς του πατέρα όμως, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα

Αυτό που αρχικά έμοιαζε για μια ευκαιρία για μια νέα αρχή στην Σουηδία, έχει εξελιχθεί σε μια δύσκολη γραφειοκρατική περιπέτεια για την οικογένεια της Michelle Clardie.To 2022 το ζευγάρι μετακόμισε από τις ΗΠΑ στην πόλη Σκέβντε, όταν ο σύζυγός της Jarrod, εξασφάλισε δουλειά ως καλλιτεχνικός διευθυντής σε στούντιο ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών.

Η οικογένεια αγόρασε σπίτι, έγραψε το παιδί τους σε στο σχολείο και άρχισε να μαθαίνει την σουηδική γλώσσα, έχοντας ως στόχο την μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα, ωστόσο το κλείσιμο της εταιρείας ανέτρεψε απότομα τα σχέδια και την παραμονή τους στην χώρα.

Η απώλεια εργασίας που άλλαξε τα πάντα

Καθώς η άδεια παραμονής του Jarrod ήταν συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη εργασία, μετά το κλείσιμο του στούντιο του δόθηκε προθεσμία τριών μηνών για να βρει αντίστοιχη θέση ή να εγκαταλείψει τη χώρα. Παρά την αναζήτηση εργασίας σε μεγαλύτερες πόλεις, όπως το Γκέτεμποργκ και η Στοκχόλμη, οι διαθέσιμες ευκαιρίες ήταν περιορισμένες, λόγω της κρίσης που αντιμετώπιζε ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών.

Η Michelle ενημέρωσε τις μεταναστευτικές αρχές ότι η δική της επιχείρηση αποφέρει αρκετά χρήματα για τη συντήρηση της οικογένειας, ενώ την ίδια ώρα, ο σύζυγός της προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο στούντιο μαζί με πρώην συνεργάτες του. Ωστόσο, μέχρι το εγχείρημα να του εξασφαλίσει μισθό, δεν πληροί τις προϋποθέσεις απασχόλησης που απαιτούνται για τη διατήρηση της άδειας παραμονής του.

Η προσφυγή και η αβεβαιότητα για το μέλλον

Η Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης ζήτησε από την οικογένεια να εγκαταλείψει τη χώρα, μια απόφαση έχει προσβληθεί με τη βοήθεια δικηγόρου, ενώ παράλληλα οι Clardie προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να αναγκαστούν να φύγουν. Η Michelle εκφράζει την απογοήτευσή της, καθώς θεωρεί ότι οι προσπάθειες της οικογένειας να ενταχθεί στη σουηδική κοινωνία δεν στάθηκαν αρκετές.

«Ήρθαμε νόμιμα, πληρώσαμε φόρους, μάθαμε τη γλώσσα και αγοράσαμε ακίνητο»

Μέχρι να λάβουν την απάντηση στην προσφυγή τους, προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να απολαύσουν το σπίτι που δημιούργησαν. Ιδιαίτερα το παιδί τους συνεχίζει να παίζει καθημερινά στην κούνια του κήπου, χωρίς να γνωρίζει αν η οικογένεια θα μπορέσει τελικά να παραμείνει στη χώρα. Παρά την αβεβαιότητα, η Michelle δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τα τέσσερα χρόνια που έζησαν στη Σουηδία.

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