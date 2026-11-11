Η απάντηση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες για τη μοριοδότηση της κόρης του (vid)

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρνήθηκε τις καταγγελίες για την κόρη του, υποστήριξε ότι πέρασε στη Γεωπονική χωρίς αθλητικά μόρια και προανήγγειλε νομικές κινήσεις.

Κατηγορηματικά αρνητικός απέναντι στις καταγγελίες που θέλουν την 17χρονη κόρη του να εμφανίζεται ως αθλήτρια σε ομάδα χάντμπολ χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στις δραστηριότητές της εμφανίστηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/11) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς να χρησιμοποιήσει την πρόσθετη μοριοδότηση που προβλέπεται για αθλητές.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον όσων, όπως υποστήριξε, διακινούν ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του. Απέρριψε επίσης τις αναφορές περί δικής του παρέμβασης για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου στον οποίο φέρεται να είχε ενταχθεί η κόρη του, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία σχετική εμπλοκή.

«Δεν χρησιμοποίησε τα μόρια»

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης διευκρίνισε ότι η κόρη του δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή και ότι σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επέμεινε ότι η εισαγωγή της στη Γεωπονική έγινε αποκλειστικά βάσει της βαθμολογίας της στις εξετάσεις, χωρίς να αξιοποιήσει οποιοδήποτε προνόμιο συνδεόταν με την αθλητική της δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στην παρουσία της στην ομάδα χάντμπολ, υποστήριξε ότι συμμετείχε κανονικά σε αγώνες, ανάλογα με τις επιλογές του προπονητή. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι μεσολάβησε για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση του συλλόγου λόγω της πολιτικής του ιδιότητας.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός έκανε ακόμη λόγο για στοχοποίησή του εξαιτίας της πολιτικής του ιδιότητας, ζητώντας να μείνουν τα παιδιά μακριά από την αντιπαράθεση. Όπως είπε, επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους θεωρεί ότι συκοφαντούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το χρονικό των καταγγελιών

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από καταγγελίες γονέων αθλητριών και του προπονητή ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 17χρονη κόρη του υφυπουργού εντάχθηκε στον σύλλογο τον Νοέμβριο του 2025 και το όνομά της άρχισε να εμφανίζεται στα φύλλα αγώνων.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι η νεαρή δεν είχε ουσιαστική σχέση με το άθλημα, δεν συμμετείχε στις προπονήσεις και δεν αγωνιζόταν, παρά την παρουσία της στην ομάδα. Μάλιστα, ο προπονητής φέρεται να υποστήριξε ότι χρειάστηκε να αφήσει δύο άλλες αθλήτριες εκτός αποστολής, προκειμένου να συμπεριληφθεί εκείνη στον πάγκο.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι δέχθηκε πιέσεις για τη συμμετοχή της, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, του μεταφέρθηκε ότι επρόκειτο για την κόρη υφυπουργού και ότι η παρουσία της θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ομάδας παραδέχθηκε ότι η 17χρονη δεν αγωνιζόταν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η διαχείριση της συμμετοχής των αθλητριών αποτελεί αρμοδιότητα του προπονητή.

Το ζήτημα συνδέεται με το σύστημα μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω αθλητικών διακρίσεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και η παρουσία της νεαρής στα φύλλα αγώνων φέρεται να αποσκοπούσε στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης 10%. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι η 17χρονη εμφανίστηκε στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων και σταμάτησε να έχει παρουσία στον σύλλογο μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Στην υπόθεση υπάρχει και συνέχεια σε επίπεδο αθλητικού συλλόγου, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, 14 αθλήτριες έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν από την ομάδα, αλλά το αίτημα μεταγραφής τους απορρίφθηκε από την Ομοσπονδία. Οι γονείς τους έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών.

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