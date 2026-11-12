«Ο κόσμος μάς είπε ότι του λείψαμε»: Δυναμική επιστροφή με αυξημένες παραγγελίες για την Pizza Fan

Με αυξημένες παραγγελίες και θερμή υποδοχή από τους πελάτες επέστρεψε η Pizza Fan, με τη διοίκηση να δηλώνει ικανοποιημένη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε το καταναλωτικό κοινό στην Pizza Fan, κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων της, με τις παραγγελίες που καταγράφηκαν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 να είναι αυξημένες και την κίνηση να θυμίζει μια από τις καλές ημέρες της αλυσίδας πριν από την αναστολή της λειτουργίας της.

Η θετική ανταπόκριση ικανοποίησε τόσο τη διοίκηση όσο και τους εργαζόμενους και τους διαχειριστές των καταστημάτων, οι οποίοι είδαν τους πελάτες να επιστρέφουν και να εκφράζουν τη χαρά τους για την επαναλειτουργία.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η πρώτη ημέρα ήταν σαν μια κανονική Τετάρτη, λες και δεν είχαν κλείσει τα καταστήματα. Το προϊόν μας είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο και γι’ αυτό πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι μια απλή Τετάρτη. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και προχωράμε σε όσα χρειάζονται για την αναδόμηση της εταιρείας. Γι’ αυτό θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στην αγάπη του κόσμου», δήλωσε στο newsit.gr ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκης.

Η στήριξη των πελατών και η αισιοδοξία των εργαζομένων

Η επιστροφή στη λειτουργία συνοδεύτηκε από θετικά μηνύματα για τους εργαζόμενους και τους διαχειριστές, οι οποίοι εύχονται η κίνηση να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνουν, η συνέχιση της δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους ίδιους, καθώς έχουν ανάγκη να διασφαλίσουν την εργασία τους. Συνολικά, στην εταιρεία και στα καταστήματα της Pizza Fan απασχολούνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Η εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να χαθεί καμία θέση εργασίας.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι σε καταστήματα που δεν επαναλειτούργησαν, έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών τους, έχουν ήδη απορροφηθεί από τη μητρική εταιρεία, με στόχο να τοποθετηθούν σε νέα καταστήματα. Την εικόνα της πρώτης ημέρας περιέγραψε διαχειριστής καταστήματος της αλυσίδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δυναμική επιστροφή.

«Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος, απ’ ό,τι φάνηκε, μας στήριξε την πρώτη μέρα και, σαν πρώτη μέρα, έχουμε θετικά δείγματα και αισιοδοξία για το μέλλον. Σίγουρα είχαμε πάνω από 150 παραγγελίες. Τώρα, το ακριβές νούμερο δεν το έχω πρόχειρο. Μίλησα και με άλλα καταστήματα και γενικότερα είχαμε δουλειά σε όλη την εταιρεία»

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης προήλθε από παραγγελίες delivery, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η στάση των εργαζομένων. Οι πελάτες που επισκέπτονταν το κατάστημα για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους εξέφραζαν τη χαρά τους για την επιστροφή της αλυσίδας.

«Μας έλεγαν ότι τους λείψαμε, ότι επιτέλους επιστρέψαμε και ότι δεν έπρεπε να μας κλείσουν. Είχαμε γενικότερα θετική στήριξη από τα σχόλια του κόσμου και το γεγονός ότι τα έλεγαν από μόνοι τους είναι αρκετά θετικό», πρόσθεσε.

Αυξητική τάση στην κίνηση των καταστημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της εταιρείας, η επισκεψιμότητα και οι παραγγελίες κινήθηκαν σε θετικά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα αυξητική τάση. Η εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνεται ο εφοδιασμός των καταστημάτων.

Παράλληλα, η συνολική αποτίμηση των πρώτων 24 ωρών λειτουργίας αναμένεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ανταπόκριση των καταναλωτών. «Η εικόνα που καταγράφηκε ήταν πολύ θετική, με αυξητική τάση, και πιστεύουμε ότι και τις επόμενες μέρες θα φτάσουμε στα υψηλά επίπεδα που είχαμε και πριν, καθώς θα γίνει και ο πλήρης εφοδιασμός των καταστημάτων μας», ανέφερε ο διευθυντής λειτουργίας της Pizza Fan.

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