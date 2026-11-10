Ανοίγουν και πάλι 107 καταστήματα της Pizza Fan: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής λειτουργίας, 107 καταστήματα της Pizza Fan ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους. Ποιο είναι το σχέδιο για το υπόλοιπο δίκτυο της αλυσίδας;

Σε επαναλειτουργία 107 καταστημάτων της σε ολόκληρη τη χώρα προχωρά από αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Pizza Fan, όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία. Το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή σημαντικού μέρους του δικτύου της στην κανονική δραστηριότητα, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αλυσίδας, οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν από τα καταστήματα που ανοίγουν ξανά μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής Pizza Fan, τηλεφωνικά, αλλά και από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής.

Η απόφαση για την επαναλειτουργία έρχεται μετά την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων της αλυσίδας στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ακόμη 22 άτομα.

Το προηγούμενο διάστημα, στελέχη της Pizza Fan είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους των καταστημάτων ότι η επιστροφή στην κανονική λειτουργία θα γινόταν σταδιακά, με αρχική ημερομηνία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Με τη νεότερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία προσδιορίζει πλέον σε 107 τον αριθμό των καταστημάτων που ανοίγουν άμεσα.

Τι θα γίνει με τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά

Το δίκτυο της Pizza Fan αριθμεί περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η επανεκκίνηση της Τετάρτης δεν καλύπτει το σύνολο των σημείων πώλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ορισμένα καταστήματα αναμένεται να μην επαναλειτουργήσουν, έπειτα από αποφάσεις των ιδιοκτητών τους.

Για τους εργαζομένους σε αυτές τις επιχειρήσεις προβλέπεται η απορρόφησή τους από τη μητρική εταιρεία, προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται σε άλλα καταστήματα του δικτύου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία των υπόλοιπων καταστημάτων που δεν περιλαμβάνονται στα 107 της πρώτης φάσης.

Πώς θα γίνονται οι παραγγελίες από την Τετάρτη

Από τις 13:00 της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, οι πελάτες των καταστημάτων που επιστρέφουν σε λειτουργία θα μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους με τους εξής τρόπους:

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας pizzafan.gr.

Μέσω της εφαρμογής της Pizza Fan.

Τηλεφωνικά στους αριθμούς 18 111 και 210 811 2000.

Μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

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