Μυστηριώδες αντικείμενο με «πλοκάμια» στον ουρανό της Αλάσκας: Τι κατέγραψε κάτοικος (vid)

Για περίπου τρία λεπτά παρέμεινε ορατό ένα παράξενο αντικείμενο στον ουρανό της Αλάσκας, σύμφωνα με γυναίκα που το φωτογράφισε ενώ παρατηρούσε ένα ουράνιο τόξο.

Ένα παράξενο σκοτεινό αντικείμενο, με προεκτάσεις που έμοιαζαν με πλοκάμια, ισχυρίζεται ότι κατέγραψε γυναίκα στον ουρανό του Anchorage στην Αλάσκα. Σύμφωνα με την ίδια, το αντικείμενο βρισκόταν προς την πλευρά της αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης Joint Base Elmendorf-Richardson, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς ήταν.

Μιλώντας στη Daily Mail, η γυναίκα περιέγραψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου, περίπου στις 22:13. Εκείνη την ώρα φωτογράφιζε ένα ουράνιο τόξο μαζί με τον σύζυγό της, όταν παρατήρησαν το ασυνήθιστο σχήμα στον ουρανό. Όπως ανέφερε, το αντικείμενο είχε μαύρη και ασημί εμφάνιση και κινούνταν στρέφοντας από τη μία πλευρά στην άλλη. Παρέμεινε ορατό για περίπου τρία λεπτά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του ζευγαριού.

Η περιγραφή και η αναφορά στην περιοχή κοντά στη στρατιωτική βάση αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον γύρω από τις μαρτυρίες για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση για τη φύση του συγκεκριμένου φαινομένου.

Οι διαδοχικές δημοσιοποιήσεις αμερικανικών αρχείων για UFO

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ προχωρούν στη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με UFO και ανεξήγητες εναέριες παρατηρήσεις. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 8 Μαΐου 2026, μέσω της πλατφόρμας PURSUE, με την πρώτη ανάρτηση περισσότερων από 160 αρχείων, και υλικού που περιλάμβανε στρατιωτικές αναφορές, φωτογραφίες, βίντεο, καθώς και συνομιλίες αστροναυτών.

Στις 22 Μαΐου ακολούθησε δεύτερη δημοσίευση, με 222 επιπλέον αρχεία, μεταξύ των οποίων οπτικοακουστικό υλικό και μαρτυρίες πολιτών και στρατιωτικών. Η τρίτη προσθήκη έγινε στις 12 Ιουνίου και περιλάμβανε έγγραφα και καταγραφές από τη CIA, το FBI και τη NASA. Σε αυτά υπήρχαν αναφορές για φωτεινές σφαίρες και ανεξήγητα φαινόμενα κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθησαν ακόμη 40 αρχεία στις 10 Ιουλίου και 41 στις αρχές Αυγούστου, με το διαθέσιμο υλικό να καλύπτει περιστατικά και καταγραφές από το 1950 έως το 2026.

Από το Roswell έως τις νεότερες αναφορές

Η έκτη δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε 55 αρχεία PDF, 15 βίντεο και μία ηχογράφηση. Η πιο πρόσφατη προσθήκη, στις 23 Οκτωβρίου, περιείχε ακόμη 28 αρχεία PDF. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και μαρτυρία σχετικά με το γνωστό περιστατικό του Roswell, το οποίο σημειώθηκε το 1947 και αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στην ιστορία των UFO.

Παρά τον μεγάλο όγκο των εγγράφων και των μαρτυριών που έχουν δημοσιοποιηθεί, η καταγραφή ενός ανεξήγητου αντικειμένου δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη εξωγήινης προέλευσης. Το τι ακριβώς παρατήρησε το ζευγάρι στον ουρανό της Αλάσκας παραμένει άγνωστο.

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