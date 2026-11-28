Αστυνομικός-ελέφαντας βοηθά στην σύλληψη δολοφόνου: Έπεσε πάνω στον δράστη ενώ διέφευγε
Ένα απρόσμενο εμπόδιο συνάντησε ένας 49χρονος από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος κατηγορείται ως ύποπτος για την δολοφονία μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Κατά την προσπάθεια του να διαφύγει με ένα σκούτερ, συγκρούστηκε με ελέφαντα που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.
Σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας, ο άντρας συνελήφθη μετά το περιστατικό, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά από την ζούγκλα, ενώ μετά την σύγκρουση φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί και επέστρεψε στο δάσος.
ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική επιτήρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών του. Οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν εντοπίσει και κατασχέσει το αντικείμενο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.
Συχνά τα ατυχήματα με ελέφαντες στη Σρι Λάνκα
Οι συγκρούσεις ανθρώπων με ελέφαντες αποτελούν συχνό φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, καθώς οι κατοικημένες περιοχές επεκτείνονται όλο και περισσότερο στους φυσικούς βιότοπους των ζώων. Η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών περιορίζει τους χώρους όπου μπορούν να ζουν και να κινούνται, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την άγρια πανίδα.
Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άνθρωποι και ελέφαντες χάνουν τη ζωή τους σε τέτοια περιστατικά. Μάλιστα, πέρυσι σημειώθηκε ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα, όταν τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι ελεφάντων, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί εν μέρει. Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο αρκετά από τα ζώα σκοτώθηκαν.
Μετά το δυστύχημα, οι Αρχές της Σρι Λάνκα προχώρησαν σε αλλαγές στα νυχτερινά δρομολόγια των τρένων, με στόχο να περιορίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν τους άγριους ελέφαντες
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