Η ανησυχία για πιθανή κατάρρευση στην Τουλούζη οδήγησε στην εκκένωση τεσσάρων κτιρίων, ωστόσο οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι ο μυστηριώδης θόρυβος δεν έκρυβε κίνδυνο.

Ένα απρόσμενο περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές στην Τουλούζη της Γαλλίας, όταν ένας περίεργος θόρυβος από τοίχο κατοικίας προκάλεσε φόβους για πιθανή κατάρρευση και οδήγησε στην εκκένωση τεσσάρων γειτονικών κτιρίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Puits Clos, όταν κάτοικος του αριθμού 15 άκουσε ασυνήθιστους ήχους από έναν τοίχο και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ανησυχία ήταν έντονη, καθώς πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο είχαν καταρρεύσει καταστήματα και κατοικίες στην οδό Saint-Rome, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε λιγότερο από μία ώρα και προχώρησαν στην εκκένωση των κτιρίων με αριθμούς 2, 14, 15 και 17, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων. «Δεν προλάβαμε καν να κλείσουμε τα παράθυρα ή να μαζέψουμε τα πράγματά μας», έλεγαν οι κάτοικοι.

Οι έλεγχοι και η απρόσμενη εξήγηση

Αφού απομακρύνθηκαν όλοι οι ένοικοι, πυροσβέστες και ειδικοί έλεγξαν τις κατασκευές για ενδεχόμενες ρωγμές, καθιζήσεις ή άλλες ενδείξεις δομικής αστάθειας. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα.

Τελικά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ειδικών, ο θόρυβος προκλήθηκε από παγάκια ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο που ένας ένοικος έριξε στην αποχέτευση, με αποτέλεσμα την τριβή του στις σωληνώσεις και την παραγωγή του παράξενου ήχου.

Οι έλεγχοι απέκλεισαν γρήγορα κάθε κίνδυνο. «Ήταν μια απλή παρεξήγηση, ωστόσο χρειάζεται να παραμένουμε προσεκτικοί λόγω της ανησυχίας που επικρατεί στην περιοχή», δήλωσε μέλος της πυροσβεστικής ομάδας, σύμφωνα με τη La Dépêche.

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