Ένα αστρονομικό φαινόμενο θα φέρει σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας ήδη το ενδιαφέρον όσων ελπίζουν να το παρακολουθήσουν.

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα στις 2 Αυγούστου 2027, όταν η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ολική έκλειψη Ηλίου. Σε ορισμένα σημεία η διάρκειά της θα ξεπεράσει τα έξι λεπτά, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον ουρανό. Αντίστοιχης διάρκειας φαινόμενο είχε καταγραφεί στις 22 Ιουλίου 2009, όταν η ολικότητα έφτασε τα 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι περιοχές που θα περάσουν στη σκιά της Σελήνης: Η χώρα που θα βρίσκεται στο επίκεντρο

Η ζώνη της ολικότητας θα ξεκινήσει από τη νότια Ισπανία και το βόρειο Μαρόκο και θα συνεχίσει πάνω από την Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Στη συνέχεια, η σκιά της Σελήνης θα κινηθεί προς τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και τη Σομαλία, προτού καταλήξει πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Η διάρκεια του σκοταδιού δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας παρατηρητής στο κέντρο της ζώνης ολικότητας, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει η πλήρης κάλυψη του Ήλιου. Έξω από αυτή τη στενή διαδρομή, η έκλειψη θα είναι μερική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Λούξορ, όπου η ολική έκλειψη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Η περιοχή συγκαταλέγεται στα σημεία από τα οποία το φαινόμενο θα μπορεί να παρατηρηθεί για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες. Ο Αύγουστος είναι ένας από τους θερμότερους μήνες της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η σκόνη και η ατμοσφαιρική θολούρα ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν την ορατότητα.

Aug 2, 2027: Luxor goes dark for 6 min 23 sec, the longest eclipse on Earth until 2114, over the Valley of the Kings. Fly into Cairo, then an hour to Luxor. Totality peaks at 1:05pm. Would you plan a trip around this? 🔗 https://t.co/GxfFN3RZVk (1/4) https://t.co/1cLOL6PaNF — SmarterTravel (@SmarterTravel) November 15, 2026

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν

Η παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης απαιτεί σωστή προετοιμασία και, κυρίως, προστασία των ματιών. Όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν με τηλεσκόπια ή επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν εγκαίρως για τους τελωνειακούς κανονισμούς της χώρας προορισμού.

Για την παρακολούθηση του φαινομένου είναι απαραίτητα ειδικά γυαλιά έκλειψης με πιστοποιημένη προστασία. Η μόνη εξαίρεση αφορά τα λίγα λεπτά της ολικότητας, όταν η Σελήνη καλύπτει εντελώς τον ηλιακό δίσκο, τότε και μόνο τότε είναι ασφαλές να κοιτάξει κανείς απευθείας τον Ήλιο. Σε όλα τα υπόλοιπα στάδια, πριν και μετά την ολικότητα, η χρήση κατάλληλης προστασίας παραμένει απαραίτητη.

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