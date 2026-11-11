Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και 10 προσαγωγές στην αστυνομική επιχείρηση στον σύνδεσμο «Αμπαλαέα» του ΠΑΟΚ
Σε μία σύλληψη και δέκα προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στον νέο σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ, «Αμπαλαέα».
Σύμφωνα με το Thestival, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, περίπου στις 20:00 οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δέκα ατόμων, τα οποία φέρονται να παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Από τις δέκα προσαγωγές, η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης της ΕΛ.ΑΣ. στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου.