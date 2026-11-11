Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και 10 προσαγωγές στην αστυνομική επιχείρηση στον σύνδεσμο «Αμπαλαέα» του ΠΑΟΚ

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον νέο σύνδεσμο «Αμπαλαέα» του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, οι δέκα προσαγωγές και η σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων

Σε μία σύλληψη και δέκα προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στον νέο σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ, «Αμπαλαέα».

Σύμφωνα με το Thestival, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, περίπου στις 20:00 οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δέκα ατόμων, τα οποία φέρονται να παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τις δέκα προσαγωγές, η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης της ΕΛ.ΑΣ. στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.

*Η φωτογραφία είναι αρχείου.

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