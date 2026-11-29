Η κακοκαιρία «Άργος» επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική, χιονοπτώσεις στα βόρεια και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο

Η κακοκαιρία «Άργος» εισέρχεται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η Αττική, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και περιοχές της Πελοποννήσου βρίσκονται υπό κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Τα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις, ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, αλλά και εγκλωβισμούς οδηγών στη δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στη βόρεια και κεντρική χώρα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για την Αττική. Από το βράδυ του Σαββάτου έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ σε τέσσερις περιφέρειες εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα.

Μηνύματα του 112 σε πέντε περιοχές

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, όπου εστάλησαν προειδοποιήσεις του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Στην Εύβοια το μήνυμα εστάλη στις 21:28, ενώ, σύμφωνα με το evima.gr, λίγο πριν από τις 23:00 ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Αλιβέρι. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Έκτακτη ενημέρωση ενόψει των φαινομένων εξέδωσε και ο Δήμος Σκιάθου. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Heavy rain and strong winds are expected from tonight and throughout Sunday in the Regional Unit of #Evia. ‼️ Be careful when travelling ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας επηρεάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Με βάση τον δείκτη κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI), το επεισόδιο του Σαββάτου κατατάχθηκε στην κατηγορία 4 («Πολύ σημαντική»), ενώ για την Κυριακή αναβαθμίζεται στην υψηλότερη κατηγορία 5 («Ακραία»).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του υπ' αριθμόν 10/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε αρχικά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στη Λάρισα και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα:

Ανατολική Θεσσαλία: Λάρισα και Μαγνησία

Σποράδες

Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα

Εύβοια

Σταδιακά στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο: Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία

Για τους ανέμους προβλέπονται βόρειες και βορειοανατολικές εντάσεις έως 9 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα της χώρας και τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά πρόσκαιρα και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Red Code σε τέσσερις περιφέρειες – Αναστολή υπαίθριων εργασιών και delivery

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται για σήμερα, Κυριακή, η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών. Το μέτρο αφορά τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα και άλλα αντίστοιχα μέσα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επικεντρωθούν στην Κρήτη, για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο με ένταση 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 10 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναμένεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου εντός 24 ωρών από την τελευταία ανανέωσή του.

Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Προβλήματα στη Βούλα

Η κακοκαιρία επηρέασε την Αττική από το βράδυ του Σαββάτου, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται λίγο μετά τις 20:00. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Δροσιά, στου Παπάγου, στη Μάνδρα, στο Ψυχικό, στα Καλύβια, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι, καθώς και στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο οδικό δίκτυο. Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει πλέον αποκατασταθεί.

Χιόνια σε Φλώρινα, Καστοριά και Πήλιο

Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Χιόνι έπεσε μέσα στην πόλη της Φλώρινας και στο χωριό Βεύη, ενώ στα λευκά ντύθηκε και η Κλεισούρα στην Καστοριά. Χιονίζει επίσης στο χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου και στα Χάνια του Πηλίου.

Στην περιοχή του Πηλίου, η Πυροσβεστική δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρεις κλήσεις για κοπές δέντρων, δύο στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου και μία προς τη Γυρτώνη.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η παρατεταμένη βροχόπτωση στην Κέρκυρα, με πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και στον δρόμο που συνδέει την πόλη με τη Λευκίμμη.

Στον Πετριτή, στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική επενέβη σε πέντε περιστατικά: τρεις αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και δύο απεγκλωβισμούς οδηγών. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, ενώ ανησυχία προκάλεσε η άνοδος της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη.

Σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κέρκυρα καταγράφηκαν έως και 273 χιλιοστά βροχής από την Πέμπτη μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ στην Άρτα το ύψος της βροχόπτωσης έφτασε τα 201 χιλιοστά.

Στα Σύβοτα και την Πλαταριά Θεσπρωτίας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με το thespro.gr και την καταγραφή των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, περισσότερες από 40 κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές. Τη Δευτέρα αναμένονται κλιμάκια αρμόδιας υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη για αυτοψίες και εκτίμηση των καταστροφών.

Στην Ηγουμενίτσα καταγράφηκαν 165 χιλιοστά βροχής από την Πέμπτη έως τις 10:10 το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή 165 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου η πτώση βράχων προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ