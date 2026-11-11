NASA: Τέσσερις άνθρωποι έζησαν 378 ημέρες σε συνθήκες Άρη χωρίς παράθυρα και άμεση επικοινωνία με τους δικούς τους

Για περισσότερο από έναν χρόνο, τέσσερις άνθρωποι έζησαν απομονωμένοι σε έναν ειδικά κατασκευασμένο βιότοπο της NASA, προσομοιώνοντας την καθημερινότητα μιας αποστολής στον Άρη

Τέσσερις άνθρωποι πέρασαν 378 ημέρες χωρίς παράθυρα, χωρίς να ακούν τους ήχους του εξωτερικού περιβάλλοντος και χωρίς τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τις οικογένειές τους. Δεν ταξίδεψαν ποτέ στο Διάστημα, αλλά συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πείραμα της NASA, με στόχο να προετοιμάσει τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Ο Ρος Έλντερ, η Έλεν Έλις, ο Τζέιμς Σπάισερ και ο Μάθιου Μοντγκόμερι αποτέλεσαν το πλήρωμα της δεύτερης αποστολής CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Στις 19 Οκτωβρίου 2025 μπήκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Mars Dune Alpha, στις εγκαταστάσεις του Διαστημικού Κέντρου Τζόνσον της NASA στο Χιούστον του Τέξας. Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2026, όταν οι τέσσερις εθελοντές βγήκαν ξανά στον εξωτερικό χώρο.

Η ζωή σε έναν προσομοιωμένο Άρη

Ο βιότοπος έχει έκταση περίπου 158 τετραγωνικών μέτρων (1.700 τετραγωνικά πόδια) και κατασκευάστηκε με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Σχεδιάστηκε ώστε να αναπαράγει όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης σε μια μελλοντική βάση στον Κόκκινο Πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι τέσσερις εθελοντές συμμετείχαν σε προσομοιωμένους διαστημικούς περιπάτους, χειρίζονταν ρομποτικά συστήματα, συντηρούσαν τον εξοπλισμό του καταλύματος, γυμνάζονταν και καλλιεργούσαν φυτά.

Παράλληλα, έπρεπε να διαχειρίζονται προσεκτικά τους περιορισμένους πόρους τους. Από το νερό και τα τρόφιμα μέχρι τα καθαριστικά και τα ανταλλακτικά εξαρτήματα, κάθε προμήθεια έπρεπε να χρησιμοποιείται με προγραμματισμό. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Η καθυστέρηση στα μηνύματα μπορούσε να φτάσει τα 22 λεπτά προς κάθε κατεύθυνση, όπως θα συνέβαινε σε μια πραγματική επικοινωνία με τον Άρη. Έτσι, οι εθελοντές δεν μπορούσαν να πραγματοποιούν ζωντανές συνομιλίες με τους αγαπημένους τους και επικοινωνούσαν μαζί τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με καθυστέρηση.

Τι αποκάλυψε η απομόνωση για τους τέσσερις εθελοντές

Παρά τις δυσκολίες, η εμπειρία δεν ήταν για όλους τόσο μοναχική όσο θα περίμενε κανείς. Η ιατρική αξιωματικός της αποστολής, Έλεν Έλις, εξήγησε ότι η καθημερινή παρουσία των τριών συναδέλφων της και η αίσθηση του κοινού σκοπού περιόριζαν το αίσθημα απομόνωσης. «Θα ήταν δύσκολο να πείσω κάποιον που δεν έχει ζήσει ποτέ σε συνθήκες απομόνωσης ότι τις περισσότερες ημέρες δεν αισθάνομαι απομονωμένη», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι υπόλοιποι τρεις αποτελούσαν καθημερινά το βασικό της δίκτυο υποστήριξης.

Από την πλευρά του, ο μηχανικός πτήσης Τζέιμς Σπάισερ παρατήρησε ότι του έλειπαν πολύ λιγότερο απ' όσο περίμενε οι συνεχείς ενημερώσεις από τις ειδήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απουσία αυτών των περισπασμών τον βοήθησε να επικεντρωθεί στην αποστολή. Ο επιστημονικός αξιωματικός Μάθιου Μοντγκόμερι στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας: «Είναι πραγματικά οι άνθρωποι που κάνουν δυνατή την εξερεύνηση».

Τα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τις μελλοντικές αποστολές

Μετά την έξοδό τους από τον βιότοπο, οι τέσσερις εθελοντές ξεκίνησαν μια περίοδο αξιολογήσεων και απολογισμού με τους επιστήμονες της NASA. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα βοηθήσουν στην κατανόηση των σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων της παρατεταμένης απομόνωσης, αλλά και στον σχεδιασμό των συστημάτων που θα υποστηρίζουν τους μελλοντικούς εξερευνητές.

Η έρευνα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του σχεδιασμού διαστημικών σκαφών και κατοικιών, των συστημάτων διατροφής, της ιατρικής φροντίδας και της οργάνωσης των αποστολών. Όπως εξήγησε η Σάρα Γουάιτινγκ, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, τα ευρήματα έρχονται σε μια σημαντική χρονική συγκυρία, καθώς η NASA σχεδιάζει τη μελλοντική σεληνιακή βάση κοντά στον Νότιο Πόλο της Σελήνης. Το πείραμα δεν πραγματοποιήθηκε στον Άρη, αλλά τα αποτελέσματά του αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για να κατανοήσουν οι επιστήμονες τι θα χρειαστεί ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν και να εργαστούν με ασφάλεια σε έναν άλλο πλανήτη.

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