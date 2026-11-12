Γιατί εσύ «τουρτουρίζεις» από το κρύο και ο διπλανός σου κυκλοφορεί με κοντομάνικο; Οι επιστήμονες εξηγούν

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει τον ρόλο της τεστοστερόνης και δύο ειδικών αισθητήρων του οργανισμού στις διαφορές που παρατηρούνται στην αντίληψη του κρύου και της ζέστης.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μπουφάν ακόμη και όταν η θερμοκρασία είναι σχετικά υψηλή, ενώ άλλοι κυκλοφορούν με κοντομάνικο μέσα στο κρύο; Η διαφορά δεν οφείλεται απαραίτητα μόνο στις συνήθειες ή στην προσωπική αντοχή του καθενός. Μπορεί να έχει και βιολογική εξήγηση.

Μια νέα επιστημονική μελέτη από ερευνητές του King's College London εξετάζει τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη θερμοκρασία, αναδεικνύοντας τον ρόλο συγκεκριμένων μοριακών αισθητήρων και της τεστοστερόνης. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Physiology και βασίζονται σε πειράματα με ποντίκια.

Ο ρόλος δύο ειδικών αισθητήρων του οργανισμού

Οι ερευνητές Peter McNaughton και Bruno Vilar επικεντρώθηκαν σε δύο διαύλους ιόντων, τους TRPM2 και TRPM8. Πρόκειται για μικροσκοπικές πρωτεϊνικές δομές στις κυτταρικές μεμβράνες, οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων και συμμετέχουν στην αντίληψη της θερμοκρασίας. Ο TRPM2 σχετίζεται με την αίσθηση της ζέστης, ενώ ο TRPM8 ενεργοποιείται από το κρύο και συμβάλλει στην αναγνώριση χαμηλών θερμοκρασιών.

Για να εξετάσουν τη λειτουργία τους, οι επιστήμονες έδωσαν σε αρσενικά και θηλυκά ποντίκια τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μεταλλικές επιφάνειες διαφορετικής θερμοκρασίας. Οι διαφορές ήταν εμφανείς: τα θηλυκά ποντίκια έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στις θερμότερες επιφάνειες, ενώ τα αρσενικά επέλεγαν συχνότερα τις πιο δροσερές. Όταν, μάλιστα, οι ερευνητές παρενέβησαν στους συγκεκριμένους μοριακούς μηχανισμούς, παρατήρησαν ότι οι προτιμήσεις των ζώων άλλαζαν.

Πώς επηρεάζει η τεστοστερόνη την αίσθηση της θερμοκρασίας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αφορά την τεστοστερόνη, η οποία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις διαφορές που παρατηρήθηκαν. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν μείωσαν την παραγωγή τεστοστερόνης στα αρσενικά ποντίκια, εκείνα άρχισαν σταδιακά να προτιμούν θερμότερες επιφάνειες. Αντίστοιχα, όταν χορήγησαν τεστοστερόνη στα θηλυκά, παρατήρησαν μετατόπιση των προτιμήσεών τους προς τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκαν περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες για να γίνει εμφανής η επίδραση της ορμόνης. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον ρόλο των οιστρογόνων και της προγεστερόνης, χωρίς να διαπιστώσουν αντίστοιχη επίδραση στις θερμικές προτιμήσεις των ποντικών.



Η μελέτη προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το γιατί η αίσθηση του κρύου και της ζέστης διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι και στους ανθρώπους έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη θερμική άνεση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα, οι γυναίκες εμφανίζουν συχνά χαμηλότερη θερμοκρασία στην επιφάνεια του δέρματος και υψηλότερη κεντρική θερμοκρασία, ενώ μπορεί να προτιμούν ένα θερμότερο περιβάλλον.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πειραμάτων δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια στον άνθρωπο. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθεί εάν οι ίδιοι μοριακοί μηχανισμοί εξηγούν τις αντίστοιχες διαφορές στους ανθρώπους. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η θερμική μας άνεση δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά επηρεάζεται και από πολύπλοκες βιολογικές διεργασίες, στις οποίες συμμετέχουν οι ορμόνες και οι αισθητήρες του νευρικού συστήματος.

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