Η «χωματερή» του Ειρηνικού αλλάζει ακόμη και το χρώμα του ωκεανού

Δορυφορικά δεδομένα 20 ετών αποκάλυψαν μια ανεξήγητη μέχρι σήμερα αλλαγή στην απόχρωση του Βόρειου Ειρηνικού, με τους επιστήμονες να εξετάζουν τη σύνδεσή της με τη συσσώρευση μικροπλαστικών

Μια απρόσμενη επίδραση της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς εντόπισαν επιστήμονες, καθώς η τεράστια συγκέντρωση απορριμμάτων στον Βόρειο Ειρηνικό ενδέχεται να επηρεάζει ακόμη και το χρώμα του νερού. Δορυφορικές παρατηρήσεις που καλύπτουν μια περίοδο 20 ετών, από το 2002 έως το 2022, κατέγραψαν μια χαρακτηριστική μεταβολή προς την κυανή απόχρωση, την οποία οι ερευνητές συνδέουν με την παρουσία μικροπλαστικών.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε να προσφέρει έναν νέο τρόπο παρακολούθησης της πλαστικής ρύπανσης στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η συλλογή δειγμάτων από το νερό με ειδικά σκάφη.



Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων στον κόσμο

Το λεγόμενο Great Pacific Garbage Patch, γνωστό και ως «μεγάλη χωματερή» του Ειρηνικού, αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων στον πλανήτη. Βρίσκεται περίπου ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τη Χαβάη, στην περιοχή όπου τα θαλάσσια ρεύματα του Βόρειου Ειρηνικού σχηματίζουν μια τεράστια περιστρεφόμενη δίνη, συγκεντρώνοντας απορρίμματα από διαφορετικές περιοχές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Ocean Cleanup, στην περιοχή υπάρχουν περισσότερα από 1,8 τρισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικού, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 100.000 τόνων. Η έκταση που καταλαμβάνουν είναι περίπου διπλάσια από εκείνη της πολιτείας του Τέξας. Παρά την ονομασία της, δεν πρόκειται για ένα συμπαγές νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη θάλασσα, αλλά για μια τεράστια θαλάσσια περιοχή με πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση πλαστικών σε σχέση με τον υπόλοιπο ωκεανό. Περίπου το 8% της συνολικής μάζας των πλαστικών αποτελείται από μικροπλαστικά, με διαστάσεις από 0,05 έως 0,5 εκατοστά. Στα επιφανειακά νερά έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 17 χιλιοστόγραμμα μεγαλύτερων μικροπλαστικών ανά κυβικό μέτρο.

Τι αποκάλυψαν οι δορυφορικές εικόνες

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Shea Cheatham, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία, θέλησε να εξετάσει αν τα μικροπλαστικά μπορούν να εντοπιστούν μέσα από τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το φως αντανακλάται στην επιφάνεια της θάλασσας. Αρχικά, οι επιστήμονες προσομοίωσαν τον τρόπο με τον οποίο το φως αντανακλάται στο θαλασσινό νερό όταν αυτό περιέχει μικροπλαστικά. Διαπίστωσαν ότι ακόμη και συγκέντρωση μόλις 5 χιλιοστογραμμαρίων πλαστικών σωματιδίων διαμέτρου 300 μικρομέτρων ανά κυβικό μέτρο νερού μπορούσε να προκαλέσει αισθητή αύξηση στην ανάκλαση κυανού φωτός, με μήκος κύματος 490 νανομέτρων.

Στη συνέχεια, εξέτασαν τρία μακροχρόνια σύνολα δορυφορικών δεδομένων που καταγράφουν το χρώμα των ωκεανών. Ανάμεσά τους ήταν και οι παρατηρήσεις του οργάνου MODIS, το οποίο βρίσκεται στον δορυφόρο Aqua της NASA. Και στις τρεις καταγραφές εμφανίστηκαν, σε διαφορετικό βαθμό, περιοχές γύρω από τη μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων να γίνονται πιο φωτεινές τόσο στο μπλε όσο και στο πράσινο τμήμα του φάσματος.



Γιατί οι επιστήμονες δεν αποδίδουν τα πάντα στα πλαστικά

Η αλλαγή στο χρώμα των ωκεανών δεν οφείλεται απαραίτητα στα μικροπλαστικά. Παράγοντες όπως το φυτοπλαγκτόν και άλλα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντανακλάται το φως. Για να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ακόμη 1.000 προσομοιώσεις. Στις 500 μεταβάλλονταν τυχαία οι συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού και άλλων σωματιδίων, χωρίς την παρουσία πλαστικών, ενώ στις υπόλοιπες 500 προστέθηκαν και μικροπλαστικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, στα σενάρια χωρίς πλαστικά, μόλις το 3% των περιπτώσεων στις οποίες ο ωκεανός γινόταν πιο φωτεινός παρουσίαζε την κυανή απόχρωση που παρατηρήθηκε στα δορυφορικά δεδομένα. Μάλιστα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνταν πολύ μεγάλες μεταβολές στις τοπικές συγκεντρώσεις πλαγκτού.

Ο Shea Cheatham εξήγησε στο CNN ότι οι ερευνητές εντόπισαν ένα συγκεκριμένο φάσμα φωτός και μια απόχρωση που φαίνεται να συνδέεται με την παρουσία μικροπλαστικών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη αλλαγή προκαλείται άμεσα και αποκλειστικά από τα πλαστικά. Εφόσον επιβεβαιωθεί η σύνδεση, η παρακολούθηση του χρώματος των ωκεανών από δορυφόρους θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την εκτίμηση της έκτασης της μικροπλαστικής ρύπανσης, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα σωματίδια εισέρχονται στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα.

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