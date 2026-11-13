Το μυστηριώδες αντικείμενο που επιταχύνει προς τη Γη: Μπορεί να είναι ένα χαμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο από το 1988;

Ένας μικρός αστεροειδής παρουσιάζει ανεξήγητη επιτάχυνση, και ενδέχεται να είναι το σοβιετικό διαστημόπλοιο Phobos 1, το οποίο εξαφανίστηκε πριν από 38 χρόνια

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο στο διάστημα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς φαίνεται να επιταχύνει χωρίς η κίνησή του να εξηγείται αποκλειστικά από τη βαρύτητα. Πρόκειται για τον αστεροειδή 1998 KY26, για τον οποίο έχει διατυπωθεί μια ιδιαίτερη υπόθεση: ενδέχεται να μην είναι ένας συνηθισμένος διαστημικός βράχος, αλλά ένα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενο.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο αστεροειδής θα μπορούσε να είναι το Phobos 1, ένα σοβιετικό διαστημόπλοιο που εκτοξεύτηκε το 1988 με προορισμό τον Άρη, αλλά χάθηκε λίγους μήνες μετά την έναρξη της αποστολής του. Πρόκειται, ωστόσο, για μια υπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί και όχι για επιστημονικά αποδεδειγμένη ταυτοποίηση.

Ο αστεροειδής που επιταχύνει χωρίς προφανή εξήγηση

Ο 1998 KY26 ανακαλύφθηκε το 1998 και έχει διάμετρο περίπου 11 μέτρα, ενώ πραγματοποιεί μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά του κάθε 5,35 λεπτά. Η ασυνήθιστη κίνησή του έγινε αντιληπτή το 2023, έπειτα από την ανάλυση δεδομένων τηλεσκοπικών παρατηρήσεων που είχαν συγκεντρωθεί επί περίπου 25 χρόνια. Οι αεροδιαστημικοί μηχανικοί Κόρμπιν Χάνσεν και Μασατόσι Χιραμπαγιάσι εξέτασαν το φαινόμενο, προσπαθώντας να εντοπίσουν τι προκαλεί την επιτάχυνση.

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που εξετάστηκαν ήταν η παρουσία πάγου στο εσωτερικό του αστεροειδούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο πάγος θα μπορούσε να μετατρέπεται σταδιακά σε αέριο, δημιουργώντας μια μικρή ώθηση που επηρεάζει την τροχιά του. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που έχει συνδεθεί με τα λεγόμενα «σκοτεινοί κομήτες». Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν ουρά ή νέφος σκόνης, ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν στο αντικείμενο θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλές για τη διατήρηση πάγου.



Γιατί ο Άβι Λεμπ θεωρεί ότι μπορεί να είναι το Phobos 1

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, μαζί με τους συνεργάτες του Άνταμ Χίμπερντ και Άνταμ Κρόουλ, προτείνει μια διαφορετική εξήγηση. Σύμφωνα με την υπόθεσή τους, τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και η ασυνήθιστη επιτάχυνση του 1998 KY26 ενδέχεται να παραπέμπουν σε αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής. Ειδικότερα, ο Λεμπ εκτιμά ότι η ομοιότητα της τροχιάς του με εκείνη του χαμένου σοβιετικού διαστημοπλοίου Phobos 1 αποτελεί στοιχείο που αξίζει να διερευνηθεί.

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις για την επιτάχυνση είναι η πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας. Εάν πρόκειται πράγματι για διαστημόπλοιο, οι μεταλλικές επιφάνειες και τα ηλιακά του πάνελ θα μπορούσαν να δέχονται την πίεση των φωτονίων του Ήλιου, προκαλώντας σταδιακή μεταβολή στην κίνησή του.

Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν το 2031, όταν το ιαπωνικό διαστημόπλοιο Hayabusa2 σχεδιάζεται να προσεγγίσει τον 1998 KY26 και να πραγματοποιήσει παρατηρήσεις από κοντινή απόσταση. Η αποστολή θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν ένα εξαιρετικά μικρό διαστημικό αντικείμενο και να εξετάσουν καλύτερα τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά του. Ο Άβι Λεμπ, μάλιστα, αντιμετωπίζει με χιούμορ την πιθανότητα να επιβεβαιωθεί η θεωρία του, λέγοντας ότι οι κάμερες του Hayabusa2 μπορεί αντί για ένα παγωμένο διαστημικό σώμα να αποκαλύψουν μια επιγραφή που θα γράφει «Made in the U.S.S.R.».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ