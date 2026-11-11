Η πρώτη τυφλή εκπαιδευόμενη πιλότος στην Ιταλία: Δεν έχει δει ποτέ αεροπλάνο, αλλά έχει συμπληρώσει 200 ώρες πτήσης (vid)

Η 56χρονη Λουτσία Σαμπρίνα Παπά γεννήθηκε τυφλή, όμως κατάφερε να πλησιάσει το όνειρό της και να συμπληρώσει περισσότερες από 200 ώρες πτήσης

Η 56χρονη Λουτσία Σαμπρίνα Παπά δεν έχει δει ποτέ τον ουρανό ή τα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το σπίτι της, κοντά στη Ρώμη. Παρότι είναι εκ γενετής τυφλή, κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να γίνει η πρώτη τυφλή γυναίκα πιλότος στην Ιταλία.

Ένα όνειρο που γεννήθηκε από τον ήχο των αεροπλάνων

Γεννήθηκε στο Σαλίτσε Σαλεντίνο της επαρχίας Λέτσε και είναι τυφλή εκ γενετής, λόγω δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς. Από μικρή, όμως, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα αεροπλάνα. Μεγάλωσε κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Γκαλατίνα και κάθε φορά που άκουγε τα αεροσκάφη να περνούν πάνω από το σπίτι της, έτρεχε στον κήπο για να ακούσει καλύτερα τον ήχο τους.

«Από μικρή, όταν άκουγα τα αεροπλάνα, έτρεχα στον κήπο. Ένιωθα κάτι μέσα μου, μια δυνατή ώθηση, σαν να ήθελε να με σηκώσει από το έδαφος. Ήθελα να είμαι το αεροπλάνο, όχι ο πιλότος, γιατί το αεροπλάνο πετούσε πιο γρήγορα και πιο ψηλά από τα πουλιά», έχει περιγράψει. Για εκείνη, ο ουρανός ήταν ένας απέραντος, ελεύθερος χώρος, χωρίς τα εμπόδια που συναντούσε καθημερινά στη στεριά. Ένας τόπος όπου μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να πετά και να εκτελεί ελιγμούς.

Πώς καταφέρνει να πιλοτάρει χωρίς να βλέπει

Το όνειρό της άρχισε να παίρνει μορφή το 2016, με τη βοήθεια εκπαιδευτών και οργανώσεων που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στην αεροπορία. Η Παπά έχει πλέον συμπληρώσει περισσότερες από 200 ώρες πτήσης, έχοντας εκπαιδευτεί σε διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών.

Το σημαντικότερο στοιχείο της εκπαίδευσής της είναι η συνεργασία με τον εκπαιδευτή της, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε δίπλα της στο πιλοτήριο και διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες συγκυβερνήτη. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια ειδική μέθοδο επικοινωνίας, που βασίζεται στην αφή και στις προφορικές οδηγίες. Ο εκπαιδευτής τής μεταφέρει πληροφορίες για την κατάσταση και την κίνηση του αεροσκάφους, διαβάζει τις ενδείξεις των οργάνων και εκείνη χειρίζεται τα κατάλληλα χειριστήρια. «Η μέθοδος είναι απτική. Με ένα άγγιγμα ο εκπαιδευτής με ενημερώνει για την άνοδο του αεροσκάφους. Εκείνος μου διαβάζει τους δείκτες και εγώ έχω μάθει τι και πότε πρέπει να κάνω», έχει εξηγήσει.

Η επίσκεψη στον πύργο ελέγχου του Φιουμιτσίνο

Στις 10 Νοεμβρίου, η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συνοδευόμενη από την υπουργό για θέματα αναπηρίας, Αλεσάντρα Λοκατέλι. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πτήσεων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της ENAV, της εταιρείας που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στην Ιταλία, ενώ η ίδια έγινε δεκτή ως μια γυναίκα με πραγματική εμπειρία στον χώρο της αεροπορίας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: παρά τις περισσότερες από 200 ώρες πτήσης, η Παπά δεν διαθέτει άδεια ιδιώτη χειριστή και δεν μπορεί να πετάξει μόνη της. Παραμένει εκπαιδευόμενη πιλότος και πραγματοποιεί τις πτήσεις της με την παρουσία εκπαιδευτή.

Η ιστορία της, που παρουσιάστηκε από τη La Repubblica και παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αποδεικνύει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος όταν έχει ένα όνειρο και βρίσκει τους τρόπους και την υποστήριξη για να το κυνηγήσει.

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