Οικογένεια ανακαίνιζε το σπίτι της και ανακάλυψε κρυμμένη αναγεννησιακή πύλη: Δικαιούται αποζημίωση άνω του 1 εκατ. ευρώ

Μια ανακαίνιση στην Ισπανία έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος χρειάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει την προβλεπόμενη αποζημίωση

Μια απλή ανακαίνιση στην πόλη Ούβεδα της Ισπανίας εξελίχθηκε σε μια ανακάλυψη με ιδιαίτερη ιστορική και οικονομική αξία. Ο Χουάν Φρανθίσκο Λεόν εντόπισε πίσω από τους τοίχους του ακινήτου του μια εντυπωσιακή αναγεννησιακή πύλη, η οποία συνδεόταν με την παλιά εκκλησία του Νοσοκομείου του Σαν Χόρχε ή του Πέρο Αλμίντες.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του σπιτιού, το οποίο είχε αγοράσει τον Νοέμβριο του 2016, στην οδό Κάβα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης που βρίσκεται στην επαρχία της Χαέν, στην Ανδαλουσία. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην αρχαιολογική σημασία του ευρήματος. Ο ιδιοκτήτης διεκδίκησε την οικονομική ανταμοιβή που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία για τον τυχαίο εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων, με τη διαμάχη να φτάνει μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.



Πώς προέκυψε η ανακάλυψη

Ο Λεόν και ο πατέρας του είχαν ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης του παλιού ακινήτου, χωρίς να γνωρίζουν τι κρυβόταν πίσω από τους τοίχους. Όταν άρχισαν να απομακρύνουν τα επιχρίσματα και να γκρεμίζουν εσωτερικά χωρίσματα, ήρθαν αντιμέτωποι με μια κατασκευή που δεν είχε καμία σχέση με μια συνηθισμένη κατοικία. Σταδιακά αποκαλύφθηκε η πρόσοψη της παλιάς εκκλησίας, η οποία έχει διαστάσεις περίπου 15 μέτρα πλάτος και 11 μέτρα ύψος. Ο ναός του Νοσοκομείου του Σαν Χόρχε χρονολογείται από το 1347, ενώ η αναγεννησιακή πύλη που εντοπίστηκε είναι μεταγενέστερη, από τα τέλη του 15ου αιώνα.

Το έργο αποδίδεται στον Αντρές ντε Βαντελβίρα, έναν από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της ισπανικής Αναγέννησης, ο οποίος συνδέεται με σπουδαία μνημεία της Ούβεδα και της γειτονικής Μπαέθα. Οι ειδικοί που εξέτασαν την πύλη υπογράμμισαν τη μεγάλη αισθητική και ιστορική αξία της, καθώς και την καλή κατάσταση διατήρησής της. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η πύλη θεωρείται ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής για τα δεδομένα της περιοχής.



Η δικαστική διαμάχη για την αποζημίωση

Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει οικονομική ανταμοιβή για όσους εντοπίζουν τυχαία αρχαιολογικά ευρήματα κατά τη διάρκεια εργασιών, κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Συγκεκριμένα, το άρθρο 41.3 του Νόμου για την Ισπανική Ιστορική Κληρονομιά του 1985 περιλαμβάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις. Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, ωστόσο, αρχικά αρνήθηκε να αναγνωρίσει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη στην ανταμοιβή. Επικαλέστηκε το ενδεχόμενο η πρόσοψη να περιλαμβάνει το οικόσημο της οικογένειας Μεσία, το οποίο προστατεύεται ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Λεόν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας (TSJA) δικαίωσε τον ιδιοκτήτη, κρίνοντας ότι δεν είχαν αποδειχθεί οι ισχυρισμοί της περιφερειακής κυβέρνησης. Το δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμά του να λάβει οικονομική ανταμοιβή και ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία για τον καθορισμό του ποσού. Η δικαστική διαμάχη συνεχίστηκε για χρόνια, μέχρι την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, το οποίο επικύρωσε την απόφαση και έβαλε τέλος στην πολυετή υπόθεση.



Έπειτα από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, η επιτροπή αποτίμησης της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας υπολόγισε την ανταμοιβή σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αφορά την ανακάλυψη της ιστορικής πύλης και προκύπτει από την προβλεπόμενη διαδικασία αποτίμησης. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα χρήματα έχουν ήδη καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Ο ίδιος έχει πλέον έναν ακόμη στόχο: να διασφαλίσει ότι το ιστορικό μνημείο θα αποκατασταθεί και θα μπορέσει να γίνει προσβάσιμο στο κοινό. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τον δήμο της Ούβεδα, προτείνοντας ακόμη και να παραχωρήσει μέρος της επιφάνειας του ακινήτου του, ώστε η πύλη να παραμείνει ορατή από τον δρόμο.

Η κατάσταση, ωστόσο, απαιτεί προσοχή. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση που επικαλείται η El País, τα γειτονικά δημοτικά κτίρια παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγρασίας, διαρροές νερού και φθορές στις ξύλινες κατασκευές, με κίνδυνο να επηρεαστεί και η ίδια η αναγεννησιακή πύλη. Δέκα χρόνια μετά την ανακάλυψη, ο Χουάν Φρανθίσκο Λεόν περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης, αλλά και να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει σε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Ούβεδα να βγει οριστικά από την αφάνεια.

Un vecino de Úbeda (Jaén) se llevó la monumental sorpresa de encontrar una portada renacentista bajo las paredes al iniciar la rehabilitación de un inmueble que había comprado. La Ley de Patrimonio Histórico le atribuye más de un millón de euros de premio https://t.co/hHleQj9A70 November 10, 2026

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