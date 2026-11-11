Η Κίνα πυροδοτεί μια επανάσταση στις κατασκευές: Ο γερανός που μπορεί να σηκώσει 14.000 τόνους

Δύο γιγαντιαίες μονάδες θα συνεργάζονται για να σηκώνουν φορτία έως 14.000 τόνων, με το νέο κινεζικό μηχάνημα να προορίζεται για μερικά από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στον κόσμο.

Ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα ανύψωσης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ αναπτύσσεται στην Κίνα, με τη μέγιστη δυναμικότητά του να φτάνει τους 14.000 τόνους. Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο γερανό δακτυλίου, ο οποίος σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ορισμένα από τα πιο απαιτητικά κατασκευαστικά έργα στον κόσμο, από πυρηνικούς σταθμούς μέχρι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το έργο αναπτύσσεται από την κινεζική εταιρεία XCMG σε συνεργασία με τη Sinopec Heavy Lifting & Transportation. Η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στον τρόπο κατασκευής του, καθώς δεν αποτελεί ένα ενιαίο μηχάνημα, αλλά ένα σύστημα δύο μεγάλων μονάδων που μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.

Δύο μονάδες, 14.000 τόνοι

Κάθε μία από τις δύο μονάδες έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να σηκώνει φορτία έως 7.000 τόνων. Όταν λειτουργήσουν μαζί, η συνολική ικανότητα ανύψωσης θα φτάνει τους 14.000 τόνους, ενώ η μέγιστη ροπή ανύψωσης θα αγγίζει τις 700.000 τόνους-μέτρα. Πρόκειται για μια επίδοση που, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, θα καταστήσει το σύστημα τον γερανό δακτυλίου με τη μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα παγκοσμίως.

Στις 28 Αυγούστου 2026 ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση της πρώτης κύριας μονάδας, η οποία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και μπορεί ήδη να πραγματοποιεί εργασίες ανύψωσης από μόνη της. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο γερανός έχει φτάσει ακόμη στην πλήρη δυναμικότητά του. Για να επιτευχθεί το όριο των 14.000 τόνων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η δεύτερη μονάδα και να ενσωματωθεί στο σύστημα.

Ο σχεδιασμός του γερανού δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει την ισχύ. Αντί για ένα συμβατικό σύστημα κίνησης, διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα άμεσης μετάδοσης, το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε κίνηση. Η XCMG υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά περισσότερο από 30% και να αυξήσει την αποδοτικότητα λειτουργίας κατά 20%.

Πού θα χρησιμοποιηθεί

Η βασική αποστολή του είναι να εξυπηρετήσει έργα στα οποία τα εξαρτήματα έχουν τόσο μεγάλο βάρος και διαστάσεις, ώστε η μεταφορά και η συναρμολόγησή τους σε μικρότερα τμήματα να δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες. Ένας τέτοιος γερανός μπορεί να αναλάβει την ανύψωση ολόκληρων μεγάλων βιομηχανικών κατασκευών, όπως πύργων και δοχείων, περιορίζοντας την ανάγκη για επιμέρους συναρμολογήσεις στο εργοτάξιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις εγκαταστάσεις δύο πυρηνικών μονάδων από μία θέση, χρησιμοποιώντας την ίδια διαμόρφωση του βραχίονα. Η δυνατότητα αυτή έχει σημασία σε έργα όπου απαιτείται η τοποθέτηση εξαιρετικά βαριών τμημάτων με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς συνεχείς μετακινήσεις και αλλαγές στη διάταξη του εξοπλισμού.

Ο γερανός έχει σχεδιαστεί επίσης για μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας, καθώς η ανυψωτική του ικανότητα και το ύψος εργασίας του μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών νέας γενιάς, οι οποίες είναι μεγαλύτερες και βαρύτερες από τις προηγούμενες.

Το πραγματικό στοίχημα

Η κατασκευή ενός τέτοιου μηχανήματος δεν αποτελεί μόνο επίδειξη μεγέθους. Απαιτεί εξειδικευμένα υλικά, ισχυρούς μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης και συστήματα που μπορούν να διαχειριστούν τεράστια φορτία με ασφάλεια και ακρίβεια. Στο έργο συμμετέχουν και άλλες κινεζικές βιομηχανίες, οι οποίες έχουν αναλάβει την προμήθεια εξαρτημάτων, όπως κιβώτια ταχυτήτων και ειδικούς χάλυβες υψηλής αντοχής.

Η ολοκλήρωση της πρώτης μονάδας αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά η πραγματική δοκιμασία θα έρθει όταν οι δύο μονάδες συνδεθούν και λειτουργήσουν μαζί. Μέχρι τότε, οι 14.000 τόνοι παραμένουν η προβλεπόμενη μέγιστη δυνατότητα του πλήρους συστήματος και όχι ένα φορτίο που έχει ήδη ανυψωθεί σε πραγματικές συνθήκες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ