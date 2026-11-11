Άγρια επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και του Πανιωνίου (vid)

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου σημειώθηκε έξω από το Εφετείο Αθηνών, με την αστυνομία να προχωρά σε 11 προσαγωγές.

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου σημειώθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (11/11), έξω από το Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 20 οπαδοί της ΑΕΚ προσέγγισαν παρέα φιλάθλων του Πανιωνίου, οι οποίοι κάθονταν σε καφέ απέναντι από το Εφετείο, και τους επιτέθηκαν. Ακολούθησε συμπλοκή, με τους φιλάθλους του Πανιωνίου να αποχωρούν από το σημείο μετά το περιστατικό.

11 προσαγωγές από την αστυνομία

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε 11 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο Εφετείο βρισκόταν σε εξέλιξη δίκη για παλαιότερα επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου. Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση και τη συμμετοχή των προσαχθέντων στη συμπλοκή.

Δείτε το βίντεο του flash.gr:

Ένταση και ξύλο μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου σε καφετέρια απέναντι από το Εφετείο - Δείτε βίντεο ντοκουμέντο του FLASH Ρεπορτάζ: Νεφέλη Λυμπέρη https://t.co/wOoq9QHDcV November 11, 2026

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