Ο 16χρονος Max εξαφανίστηκε πριν από 11 χρόνια στην Ολλανδία και επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του, όμως η χαρά τους κράτησε μόλις δύο ημέρες

Μια απίστευτη ιστορία επανένωσης εκτυλίχθηκε στην Ολλανδία, όταν ένας γάτος επέστρεψε στην οικογένειά του έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια εξαφάνισης. Ο Max, που είχε χαθεί πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, εντοπίστηκε από εργαζομένους φιλοζωικής οργάνωσης και κατάφερε να ξαναβρεί τους ανθρώπους του. Η χαρά τους, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν η Dierenambulance Barneveld, υπηρεσία που φροντίζει ζώα σε ανάγκη, κλήθηκε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο γάτο στην περιοχή Voorthuizen.

Το ζώο είχε ηλεκτρονική σήμανση (microchip), ωστόσο ο τηλεφωνικός αριθμός που ήταν καταχωρισμένος δεν λειτουργούσε. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν, έτσι, να μεταβούν στη διεύθυνση που αναγραφόταν στο microchip, στην περιοχή Barneveld. Εκεί τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Οι ιδιοκτήτες αναγνώρισαν τον Max, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από 11 χρόνια. Όπως ανέφερε η φιλοζωική οργάνωση σε ανάρτησή της στο Facebook, η οικογένεια ήταν ενθουσιασμένη, αλλά και αδυνατούσε να πιστέψει ότι ο γάτος της είχε επιστρέψει μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οργάνωση περιέγραψε την εξέλιξη ως μια πραγματικά υπέροχη επανένωση. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναρωτήθηκαν τι μπορεί να είχε συμβεί στον Max όλα αυτά τα χρόνια και αν κάποια άλλη οικογένεια τον αναζητούσε. «Αν μπορούσε μόνο να μιλήσει», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η χαρά της επανένωσης κράτησε μόλις δύο ημέρες

Η ιστορία, ωστόσο, είχε μια ιδιαίτερα στενάχωρη κατάληξη. Ο Max ήταν πλέον 16 ετών και η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με μεταγενέστερα δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες του αναγκάστηκαν να τον οδηγήσουν στον κτηνίατρο, όπου αποφασίστηκε η ευθανασία του, μόλις δύο ημέρες μετά την επιστροφή του.

Παρότι δεν έμαθαν ποτέ πού είχε περάσει τα 11 χρόνια της απουσίας του, οι ιδιοκτήτες του είχαν την ευκαιρία να τον ξαναδούν και να περάσουν μαζί του τις τελευταίες του στιγμές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ