Η Άννα-Κάριν Νόρντιν κολύμπησε για δέκα ημέρες στο κανάλι Γκέτα της Σουηδίας, περνώντας από 58 υδατοφράκτες με το μαγιό της

Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα αντοχής ολοκλήρωσε η Σουηδή κολυμβήτρια Άννα-Κάριν Νόρντιν, η οποία κολύμπησε ολόκληρη τη διαδρομή του καναλιού Γκέτα στη Σουηδία, καλύπτοντας 190 χιλιόμετρα μέσα σε δέκα ημέρες, χωρίς να φορέσει στολή κατάδυσης.

Η ικανότητά της να αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις μεγάλες αποστάσεις τής χάρισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Στις 23 Νοεμβρίου, ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι η 47χρονη κατέχει πλέον το ρεκόρ της ταχύτερης κολύμβησης σε τμηματική διαδρομή στο κανάλι Γκέτα από γυναίκα. Η προσπάθειά της πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 27 Μαΐου 2026. Η Νόρντιν ξεκίνησε από το Μέμ, στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, και έφτασε στο Σιέτορπ, στη λίμνη Βένερν, έπειτα από 10 ημέρες, 10 ώρες και 9 λεπτά.

190 χιλιόμετρα, 58 υδατοφράκτες και θερμοκρασίες έως 12 βαθμούς

Το κανάλι Γκέτα αποτελεί μια υδάτινη διαδρομή μήκους 190 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει τη Βαλτική Θάλασσα με τη λίμνη Βένερν. Στη διάρκεια της προσπάθειάς της, η Νόρντιν χρειάστηκε να περάσει από 58 υδατοφράκτες, που διακόπτουν τη συνεχή πορεία του καναλιού. Η διαδρομή χωρίστηκε σε 20 επιμέρους τμήματα, με το μεγαλύτερο να φτάνει τα 16 χιλιόμετρα. Η κολυμβήτρια κάλυπτε περίπου 20 χιλιόμετρα καθημερινά, συνήθως σε δύο ξεχωριστές προσπάθειες.

Αυτό που κάνει το επίτευγμά της ακόμη πιο ξεχωριστό είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κολύμπησε. Η θερμοκρασία του νερού κυμαινόταν από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.

Παρά το κρύο, η Νόρντιν δεν χρησιμοποίησε στολή νεοπρενίου. Φορούσε αποκλειστικά μαγιό, σκουφάκι και γυαλάκια κολύμβησης, ακολουθώντας τους παραδοσιακούς κανόνες της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν σίγουρα το κρύο νερό. Καθώς ήταν ακόμη νωρίς στην κολυμβητική περίοδο, η θερμοκρασία παρέμεινε μεταξύ 12 και 14 βαθμών Κελσίου», ανέφερε η ίδια στο Guinness World Records.

Η ομάδα υποστήριξης και οι απρόσμενες συναντήσεις στη διαδρομή

Μια τόσο απαιτητική προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια μιας ομάδας. Ένα καγιάκ ακολουθούσε την κολυμβήτρια, ώστε να της παρέχει τρόφιμα και νερό, αλλά και να λειτουργεί ως σκάφος ασφαλείας απέναντι στην υπόλοιπη κυκλοφορία στο κανάλι. Παράλληλα, μέλη της ομάδας κινούνταν κατά μήκος της διαδρομής, φροντίζοντας για τη μεταφορά των προμηθειών και του απαραίτητου εξοπλισμού στα σημεία όπου θα σταματούσε. Υπήρχαν, ωστόσο, και στιγμές που έκαναν την εμπειρία της ξεχωριστή. Κοντά στην πόλη Τέρεμποντα, μια ομάδα αγελάδων άρχισε να την ακολουθεί από την όχθη, σε ένα περιστατικό που η ίδια χαρακτήρισε ασυνήθιστο και διασκεδαστικό.

Λίγο πριν φτάσει στην πόλη, συνάντησε επίσης μερικούς τριαθλητές που μπήκαν στο κανάλι και κολύμπησαν μαζί της. Η Νόρντιν παραδέχθηκε ότι ανέβασε αμέσως ρυθμό, καθώς γνώριζε πως οι τριαθλητές είναι συνήθως ιδιαίτερα γρήγοροι κολυμβητές. Η υποδοχή από τους κατοίκους ήταν επίσης θερμή, καθώς αρκετοί συγκεντρώνονταν στις όχθες για να χειροκροτήσουν την ομάδα. Ορισμένοι, μάλιστα, προσέφεραν καφέ, σάντουιτς και σπιτικά γλυκά.

Η υπόσχεση στον πατέρα της και η συνέχεια μέχρι το Γκέτεμποργκ

Πίσω από την προσπάθεια υπήρχε και μια βαθιά προσωπική ιστορία. Η ιδέα είχε γεννηθεί περίπου δυόμισι χρόνια νωρίτερα, όταν η Νόρντιν και ο πατέρας της, Καρλ-Έρικ, σχεδίαζαν να διασχίσουν κολυμπώντας τη Σουηδία, ακολουθώντας ένα δίκτυο καναλιών και λιμνών σε μια διαδρομή μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων. Ο πατέρας της είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενη μεγάλη προσπάθειά της, το 2020, όταν εκείνη κολύμπησε 333 χιλιόμετρα γύρω από το νησί Έλαντ, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη από την ξηρά.

Ωστόσο, πριν πραγματοποιηθεί το νέο εγχείρημα, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν κατάφερε να το δει να ολοκληρώνεται. «Αποφάσισα να προχωρήσω με το σχέδιό μας. Με πολλούς τρόπους, έγινε η δική μας κολύμβηση και όχι μόνο η δική μου. Ήταν ένας τρόπος να εκπληρώσω κάτι που ονειρευόμασταν μαζί», είπε η Νόρντιν. Η άφιξη στο Σιέτορπ δεν σήμανε και το τέλος της περιπέτειας. Όπως είχε αρχικά σχεδιάσει, συνέχισε προς τη δυτική ακτή της Σουηδίας, περνώντας από τη λίμνη Βένερν και τον ποταμό Γκέτα, με τελικό προορισμό το Γκέτεμποργκ. Ορισμένα τμήματα της διαδρομής παραλείφθηκαν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών ή επειδή το νερό είχε γίνει επικίνδυνα κρύο. Τελικά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στις 6 Ιουνίου.

Η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε το Oceans Seven

Η Νόρντιν δεν είναι άγνωστη στις μεγάλες κολυμβητικές προκλήσεις. Το 2013 έγινε η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε το Oceans Seven, μια σειρά επτά απαιτητικών διασχίσεων ανοιχτής θάλασσας, συνολικής απόστασης περίπου 200 χιλιομέτρων. Στις 8 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς διέσχισε το North Channel, ανάμεσα στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, σε 14 ώρες και 21 λεπτά, ολοκληρώνοντας τη σειρά των επτά προκλήσεων.

Η διαδρομή της είχε ξεκινήσει το 2010 με τη Μάγχη και περιλάμβανε επίσης το κανάλι Μολοκάι, το Στενό του Γιβραλτάρ, το κανάλι Καταλίνα, το Στενό Τσουγκάρου και το Στενό Κουκ. Η ίδια ξεκίνησε να κολυμπά σε ανοιχτά νερά σε ηλικία 15 ετών και πλέον διαθέτει περίπου 35 χρόνια εμπειρίας. Όσο για τη συμβουλή της σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι αντίστοιχο, είναι απλή: η προπόνηση πρέπει να γίνεται στις πραγματικές συνθήκες της προσπάθειας. «Αν σχεδιάζετε να κολυμπήσετε σε κρύο νερό, πρέπει να προπονηθείτε σε κρύο νερό», τόνισε.

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