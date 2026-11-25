Νέα μελέτη εντόπισε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου σε λίμνες του Μεξικού, συνδέοντάς τες με τη χρήση μιας κόκκινης χρωστικής από τους Μάγια.

Οι Μάγια χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα το κόκκινο χρώμα για να διακοσμούν αγγεία, τοιχογραφίες και ναούς, αλλά και σε ταφικές τελετές. Η αγαπημένη τους χρωστική, ωστόσο, ενδέχεται να είχε σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς περιείχε μεγάλες ποσότητες υδραργύρου.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances. Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα ιζημάτων από δύο λίμνες στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, εντοπίζοντας συγκεντρώσεις υδραργύρου που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα σύγχρονα όρια τοξικότητας για τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Η κόκκινη χρωστική που έκρυβε υδράργυρο Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κιννάβαρι, ένα έντονα κόκκινο ορυκτό που αποτελείται από θειούχο υδράργυρο. Οι Μάγια το χρησιμοποιούσαν ευρέως, καθώς το κόκκινο είχε ιδιαίτερη συμβολική και τελετουργική σημασία για τον πολιτισμό τους.

Οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα από τη λίμνη Cobá και το Cenote Xcach, όπου εντόπισαν εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις του τοξικού μετάλλου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ρύπανση διήρκεσε για αιώνες και συνέπεσε με σημαντικές αλλαγές στους υδρόβιους οργανισμούς.

Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αυξημένη παρουσία υδραργύρου συνδέθηκε με την κατάρρευση τμημάτων της υδάτινης τροφικής αλυσίδας. Άλγη, βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί παρουσίασαν σημαντική μείωση, ενώ καταγράφηκαν απώλειες και σε μικρούς υδρόβιους οργανισμούς. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρέασε και τα μεγαλύτερα ζώα, όπως τα ψάρια, περιορίζοντας τις διαθέσιμες πηγές τροφής για τους ανθρώπους που ζούσαν κοντά στις λίμνες. Παράλληλα, όσοι κατανάλωναν ψάρια ή έπιναν νερό από αυτές τις περιοχές ενδέχεται να εκτέθηκαν στον υδράργυρο.



Ο επικεφαλής της μελέτης, Ματ Γουότερς από το Πανεπιστήμιο Auburn, ξεκαθαρίζει ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως ο υδράργυρος προκάλεσε την κατάρρευση του πολιτισμού των Μάγια. Ωστόσο, προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα στην ήδη γνωστή λίστα των περιβαλλοντικών πιέσεων που αντιμετώπιζαν οι κοινότητές τους, όπως η ξηρασία, η αποψίλωση των δασών, η διάβρωση του εδάφους και η αύξηση του πληθυσμού. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ποιότητα του νερού ενδέχεται να έπαιξε σημαντικότερο ρόλο στην ιστορία των Μάγια από όσο είχε μέχρι σήμερα αναγνωριστεί.



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