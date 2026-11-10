Καταγγελίες «βόμβα» στο MEGA: Κόρη Υφυπουργού ήταν αθλήτρια στα «χαρτιά» για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές (vid)

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με κόρη εν ενεργεία υφυπουργού, η οποία φέρεται να γράφτηκε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ για να λάβει μόρια ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Σοβαρό σκάνδαλο βλέπει απόψε το φως της δημοσιότητας μέσα από τις αποκαλύψεις του MEGA, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον χώρο του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

Γονείς αθλητριών και ο προπονητής ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας καταγγέλλουν ότι η 17χρονη κόρη εν ενεργεία υφυπουργού της κυβέρνησης εμφανίστηκε ως ενεργή αθλήτρια του σωματείου, χωρίς ωστόσο να έχει την παραμικρή σχέση με το άθλημα, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το χρονικό της υπόθεσης και η «φανταστική» αθλήτρια: Έξαλλοι οι γονείς

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ανήλικη κοπέλα εμφανίστηκε ξαφνικά σε γήπεδο και το όνομά της συμπεριλήφθηκε σε φύλλο αγώνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η 17χρονη δεν διέμενε στην πόλη, δεν διέθετε αθλητικό εξοπλισμό και δεν συμμετείχε ποτέ στις προπoνήσεις.

Γονείς άλλων παιδιών που είδαν τις κόρες τους να μένουν εκτός αποστολής αντέδρασαν έντονα στο γήπεδο. Όπως κατήγγειλαν, σε συνάντηση που ακολούθησε με τη διοίκηση, η απάντηση που έλαβαν ήταν πως η παρουσία της κοπέλας ήταν απαραίτητη ώστε ο σύλλογος να εξασφαλίσει χρηματοδότηση κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού πατέρα της.

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω», ανέφερε ένας γονέας.

Ενώ ένας άλλος κατήγγειλε: «Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουμε ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας».

Οι μαρτυρίες προπονητή και διοίκησης

Ο προπονητής της ομάδας εμφανίστηκε κατηγορηματικός στις δηλώσεις του, επιβεβαιώνοντας ότι το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του και αναγκάστηκε να αφήσει εκτός αποστολής άλλες αθλήτριες για να πάρει θέση η συγκεκριμένη κοπέλα: «Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου παραδέχτηκε ότι η κοπέλα δεν αγωνιζόταν, μεταθέτοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον προπονητή: «Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», είπε.

Στα τηλεοπτικά πλάνα από τους αγώνες, η 17χρονη απεικονίζεται να κάθεται απομονωμένη στον πάγκο μακριά από τις συμπαίκτριές της, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων αποχωρεί χωρίς να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς.

Η εξασφάλιση της μοριοδότησης

Η ομάδα νεανίδων του συγκεκριμένου συλλόγου κατέκτησε τελικά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η μοριοδότηση δόθηκε στις αθλήτριες εφόσον κάλυπταν το 50%+1 των αγώνων στα φύλλα αγώνα.

Η κόρη του υφυπουργού εντάχθηκε στην ομάδα μόνο για την περσινή σεζόν, συμπλήρωσε τυπικά τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών για να κατοχυρώσει το 10% των μορίων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και μόλις ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα σταμάτησε οριστικά να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του σωματείου.

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