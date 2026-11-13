Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου
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Η γυναίκα, που βρισκόταν υπό κράτηση, εντοπίστηκε απαγχονισμένη στην τουαλέτα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου στην οδό Ερμού, στην Πάτρα, όπου μία 38χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα απαγχονισμένη στην τουαλέτα των κρατητηρίων, όπου βρισκόταν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, πρόκειται για περιστατικό αυτοκτονίας.
Ακολούθησε άμεσα κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.
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