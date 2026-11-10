Κάτω από τους πάγους της Αρκτικής υπάρχει το όπλο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
H Αρκτική είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές του πλανήτη είναι, όπου οι υπό μηδέν θερμοκρασίες συντηρούν τεράστιες εκτάσεις πάγου, τις οποίες η κλιματική αλλαγή μετασχηματίζει εδώ και χρόνια.
Ωστόσο, κάτω από αυτό το στρώμα πάγου κρύβεται ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα» για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, το άζωτο, ο ρόλος του οποίου αποδεικνύεται καθοριστικός για τη μεταμόρφωση των παγκόσμιων οικολογικών ισορροπιών.
Η κρυφή ζωή κάτω από τους πάγους
Οι ειδικοί θεωρούν τον Αρκτικό Ωκεανό ένα είδος φυσικού εργαστηρίου με εξαιρετικό πλούτο. Τις τελευταίες δεκαετίες, το λιώσιμο των πάγων έχει επιταχυνθεί, φέρνοντας στην επιφάνεια νέες μορφές ζωής και υλικά. Μεταξύ αυτών είναι οι διαζώτροφοι, μικροοργανισμοί που έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν το ατμοσφαιρικό άζωτο σε αμμώνιο.
Η Λίζα φον Φρίσεν, από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, ηγήθηκε μιας ομάδας ερευνητών που επιβεβαίωσε πρόσφατα την έντονη δραστηριότητα κάτω από τους πολυετείς πάγους. Η μελέτη έδειξε πως βακτήρια που δεν ανήκουν στα κυανοβακτήρια μπορούν να ευημερήσουν όχι μόνο σε θερμά, διαυγή νερά, αλλά και στα σκοτεινά, παγωμένα νερά της Ευρασιατικής Λεκάνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Communications Earth & Environment, η μετατροπή αζώτου έφτασε τα 5,3 νανομόρια ανά λίτρο την ημέρα. Πρόκειται για ποσότητες παρόμοιες με εκείνες που συναντώνται σε εύκρατα ύδατα, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή μικροβιακή δραστηριότητα κάτω από το στρώμα του πάγου.
Πώς τα φύκη βοηθούν την ατμόσφαιρα
Αυτή η διεργασία τροφοδοτεί την ανάπτυξη των φυκών (αλγών), τα οποία απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, λειτουργώντας ως φυσικός ρυθμιστής του παγκόσμιου κλίματος. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ταχεία τήξη των πάγων μεταβάλλει τις μάζες του νερού και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών.
Πλέον, ο πρωταρχικός στόχος των ερευνητών είναι να κατανοήσουν βαθύτερα τη σχέση μεταξύ των μικροοργανισμών, του πάγου και του κλίματος, ώστε να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις αλλαγές στη θαλάσσια ζωή.
- Έργο-μαμούθ 3,2 δισ. δολαρίων στη Χιλή: Ανεβάζουν νερό από τον Ειρηνικό σε υψόμετρο 4.400 μέτρων στις Άνδεις
- Πατέρας άφησε με μαξιλάρι και κουβέρτα την 6χρονη κόρη του να κοιμάται στην ουρά για να προλάβει κάρτες Pokémon
- «Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πολύνεκρη καραμπόλα στην Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε σύγκρουση 50 οχημάτων (vid)
- Πένθος με το... ζόρι στο Παλέρμο: Η μαφία έκλεισε δρόμους και καταστήματα για την κηδεία καταδικασμένου «νονού» (vid)
- Πατέρας άφησε με μαξιλάρι και κουβέρτα την 6χρονη κόρη του να κοιμάται στην ουρά για να προλάβει κάρτες Pokémon