«Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα πείτε μου μετά να ηρεμήσω»: Ένταση με την Μ. Καρυστιανού στην δίκη για τα Τέμπη

Ένταση επικράτησε στην δίκη για τα Τέμπη, μετά την απόφαση για πραγματογνωμοσύνη στα κατασχεμένα βίντεο, με την Μαρία Καρυστιανού να ζητά την εξαίρεση της έδρας

Έντονη αντιπαράθεση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής 13/11 στο δικαστήριο της Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Αφορμή στάθηκε η απόφαση για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό, με τη Μαρία Καρυστιανού να αντιδρά έντονα και να ζητά την εξαίρεση της έδρας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στις ευθύνες για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν είχαν εντοπιστεί. Η πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας προειδοποίησε ότι όποιος από το ακροατήριο συνέχιζε να παρεμβαίνει θα απομακρυνόταν από αστυνομικούς.

Τότε, η Ελένη Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της Αγάπη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, απευθύνθηκε στην έδρα λέγοντας: «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε; Δεν βγαίνω έξω, να με συλλάβετε».

Η απόφαση για τα βίντεο και η αντίδραση της Καρυστιανού

Μέσω της εκπροσώπου της, η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε να παραδοθεί στους συγγενείς το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν παραδώσει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στην προηγούμενη δικαστική διαδικασία. Το δικαστήριο ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι πριν από την απόδοση των κατασχεθέντων θα πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Καρυστιανού, η οποία δήλωσε: «Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθείτε. Πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζώσετε όλα. Μας βασανίζετε. Ζητάω εξαίρεση». Παρά την παρέμβαση της προέδρου για να πέσουν οι τόνοι, η ίδια συνέχισε απευθυνόμενη στην έδρα: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Οι αντιπαραθέσεις στην αίθουσα και η επόμενη συνεδρίαση

Η ένταση επεκτάθηκε και μεταξύ των συνηγόρων, όταν ο δικηγόρος συγγενών Δημήτρης Σκαρίπας και ο Βασίλης Καπερνάρος αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις μέσα στην αίθουσα, μεταξύ των οποίων οι φράσεις «ανόητε», «λες ανοησίες», «κάνε μου μήνυση» και «την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε».

Παράλληλα, οι συγγενείς θυμάτων υπέβαλαν, μέσω των συνηγόρων τους, δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το αίτημα εξαίρεσης της έδρας που υπέβαλε η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να εξεταστεί την Τρίτη (17.11.2026), οπότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου, αφού προηγουμένως αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

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