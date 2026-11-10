Θέρμανση με κλιματιστικό τον χειμώνα: Ο «χρυσός κανόνας» των 20 βαθμών για οικονομία στο ρεύμα

Χρησιμοποιείτε κλιματιστικό και τον χειμώνα, αντί για καλοριφέρ, τζάκι και σόμπα; Δείτε πως η σωστή διαχείρισή του τον χειμώνα προσφέρει ένα ζεστό σπίτι χωρίς υπερβολικές χρεώσεις.

Ο χειμώνας κάνει σταδιακά την εμφάνισή του και οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν την καθημερινή χρήση της θέρμανσης. Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν το κλιματιστικό ως την κύρια πηγή ζέστης.

Ωστόσο, η σωστή και συνετή χρήση της συσκευής είναι απαραίτητη ώστε να διατηρείται ο χώρος ζεστός χωρίς να αυξάνεται επικίνδυνα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σωστή θερμοκρασία για μέγιστη εξοικονόμηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη χειμερινή περίοδο. Στη θερμοκρασία αυτή, η παραμονή στο σπίτι με κανονική χειμερινή ενδυμασία είναι απόλυτα άνετη, ενώ για κάθε βαθμό που αυξάνεται η ρύθμιση πάνω από τους 20 βαθμούς, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται αυτόματα κατά 7% έως 10%.

Παράλληλα, καταρρίπτεται ο συχνός μύθος που θέλει τη ρύθμιση στους 26 ή 28 βαθμούς να ζεσταίνει πιο γρήγορα τον χώρο. Τα σύγχρονα συστήματα αποδίδουν με τον ίδιο ρυθμό, οπότε οι πολύ υψηλές ρυθμίσεις απλώς αναγκάζουν τη συσκευή να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για ώρες, καταναλώνοντας άσκοπα μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Τι να κάνετε τις ώρες του ύπνου και όταν λείπετε

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάλληλη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου. Η φυσική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος σε συνδυασμό με τη χρήση κλινοσκεπασμάτων προσφέρει την απαιτούμενη ζέστη χωρίς την ανάγκη υπερθέρμανσης του δωματίου.

Όταν το σπίτι μένει άδειο λόγω εργασίας, η πλήρης απενεργοποίηση του κλιματιστικού δεν αποτελεί την πιο οικονομική λύση, καθώς η ψύξη των τοίχων απαιτεί στη συνέχεια μεγάλη κατανάλωση για να επανέλθει η ζέστη. Η διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας συντήρησης στους 17 με 18 βαθμούς εμποδίζει το πάγωμα των επιφανειών και την εμφάνιση υγρασίας, επιτρέποντας τη γρήγορη και οικονομική επαναφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία.

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