Ισπανοί έτρεξαν 101 χιλιόμετρα δεμένοι με χειροπέδες και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ (vid)

Ένας Ισπανός αστυνομικός και η σύντροφός του ολοκλήρωσαν έναν εξαντλητικό αγώνα 101 χιλιομέτρων, παραμένοντας δεμένοι με χειροπέδες σε όλη τη διαδρομή

Η 46χρονη αστυνομικός Τζέσικα Μουνιόθ Παρέδες και ο 40χρονος Πελάγιο Άλβαρεθ Ρεβουέλτα, μέλος της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι ασυνήθιστο: αντί να φορέσουν χειροπέδες σε άλλους, όπως συνηθίζουν λόγω επαγγέλματος, τις πέρασαν ο ένας στον άλλο και ξεκίνησαν να τρέχουν.

Στις 9 Μαΐου κάλυψαν 101 χιλιόμετρα (62,7 μίλια), κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί τρέχοντας με χειροπέδες από ομάδα δύο ατόμων.

Ο αγώνας των 101 χιλιομέτρων

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε αγώνα που διοργάνωσε ο ισπανικός στρατός. Η διαδρομή περνούσε από ορεινό έδαφος, γεγονός που αύξησε τη δυσκολία, καθώς οι δύο δρομείς έπρεπε να συντονίζουν διαρκώς τις κινήσεις και τον ρυθμό τους.

Όπως εξήγησε η Τζέσικα, είχαν προετοιμαστεί ψυχολογικά για τις απαιτήσεις της προσπάθειας. Το σημαντικότερο ήταν να ακούν ο ένας τον άλλο, να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν με κοινό στόχο. Αρκετοί συμμετέχοντες εγκατέλειψαν τον αγώνα, κάνοντας τον δικό τους τερματισμό ακόμη πιο ξεχωριστό. μΤο ζευγάρι δεν επιδίωκε μόνο μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ. Ήθελε να αναδείξει τα επαγγέλματά του και να στείλει ένα μήνυμα για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, δείχνοντας ότι ακόμη και οι περιορισμοί μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει κοινή προσπάθεια. «Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν δύο ξεχωριστά άτομα. Στην πορεία των χιλιομέτρων γίναμε μια ομάδα που έπρεπε να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και να εμπιστεύεται απόλυτα ο ένας τον άλλο», ανέφερε η Τζέσικα.

Ανάμεσα στις στιγμές που θα θυμούνται ήταν οι συναντήσεις με συγγενείς και φίλους που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής για να τους ενθαρρύνουν, αλλά και ο τερματισμός, έπειτα από 101 χιλιόμετρα, χωρίς να έχουν βγάλει τις χειροπέδες. Η Τζέσικα και ο Πελάγιο έχουν δύο παιδιά και θέλησαν να αποτελέσουν παράδειγμα επιμονής και αφοσίωσης για εκείνα. Αν και δεν έχουν προς το παρόν κάποιο νέο ρεκόρ στα σχέδιά τους, δεν αποκλείουν να αναλάβουν και άλλες κοινές προκλήσεις στο μέλλον.

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