Στους δρόμους χιλιάδες Ισπανοί για τη στεγαστική κρίση : Φωτιές και συγκρούσεις με την αστυνομία

Περίπου 120.000 διαδηλωτές στη Μαδρίτη και περισσότεροι από 50.000 στη Βαρκελώνη βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τα αυξημένα ενοίκια, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία

Η στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος ζωής έβγαλαν χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους, στο πλαίσιο της πρώτης γενικής απεργίας στη χώρα εδώ και 14 χρόνια. Περίπου 120.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη και περισσότεροι από 50.000 στη Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, όταν ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα. Οι δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ αναφέρθηκαν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας, UGT και CCOO, προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις.

Η έξωση της 87χρονης που έγινε σύμβολο της κρίσης

Καταλυτικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έπαιξε η υπόθεση της 87χρονης ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν τριπλασιάσει το ενοίκιο, αναγκάζοντάς την να εγκαταλείψει το σπίτι της στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λίγες εβδομάδες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Η περίπτωσή της έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης και ενίσχυσε τις αντιδράσεις των οργανώσεων ενοικιαστών απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των μισθωμάτων. Σύμφωνα με την πλατφόρμα ακινήτων Idealista, τον Οκτώβριο το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στη Μαδρίτη έφτανε τα 1.170 ευρώ, την ώρα που ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός στην Ισπανία ανερχόταν περίπου στα 2.460 ευρώ. Έτσι, ένα μικρό διαμέρισμα απορροφά σχεδόν το 48% του μέσου μεικτού μισθού.

🚨 JUST NOW: Barcelona is BURNING as rioters go off in the streets and HURL objects at police These freaks should be arrested for attempted m*rder! Hurling glass and rocks can severely injure or KlLL a police officer depending where it hits Europe needs more law and order. https://t.co/Lo7RxQKlsl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026

Ο 27χρονος διαδηλωτής Γκονθάλο Άλβαρεθ, ο οποίος ζει με τη σύντροφό του στη Μαδρίτη, δήλωσε στο BBC ότι πληρώνουν συνολικά 1.000 ευρώ τον μήνα για το σπίτι τους. Όπως είπε, η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας μοιάζει πλέον αδύνατη για τους νέους με τους σημερινούς μισθούς και τις τιμές των ακινήτων.

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των εκλογών. Η απεργία πραγματοποιήθηκε 18 ημέρες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει στηρίξει δημόσια τις διεκδικήσεις για οικονομικά προσιτή στέγαση, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την κινητοποίηση.

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, χαρακτήρισε την απεργία «ανοησία» και εξαπέλυσε επίθεση στα συνδικάτα, αποκαλώντας τα «μαφία». Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ απάντησε ότι «ανοησία είναι να αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία». Κριτική άσκησαν και οι εργοδοτικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση είχε πολιτικά κίνητρα και όχι αποκλειστικά εργασιακό χαρακτήρα. Τέλος, σύμφωνα με τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου Red Eléctrica, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7,5% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στη γενική απεργία του 2012, η αντίστοιχη μείωση είχε ξεπεράσει το 15%.

Arde la entrada de la tienda Apple de Passeig de Gràcia de Barcelona en la manifestación del #11NHuelgaGeneral https://t.co/lVEfipqDSw November 11, 2026

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