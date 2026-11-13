«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα (vid)

Αυτή η λίμνη είναι γνωστή για τα κόκκινα νερά της και τα υπολείμματα ζώων που μοιάζουν με πέτρα. Τι την κάνει όμως τόσο επικίνδυνη;

Στη βόρεια Τανζανία, κοντά στο ηφαίστειο Ol Doinyo Lengai, η λίμνη Νάτρον συνιστά ένα από τα πιο ασυνήθιστα γεωγραφικά θαύματα της φύσης. Γνωστή για τα εντυπωσιακά κόκκινα νερά της και ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που της χάρισε το προσωνύμιο «Νεκροταφείο των Πετρών», η περιοχή προσφέρει ένα σχεδόν εξωγήινο και εντυπωσιακό τοπίο από μακριά.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη γοητευτική εικόνα κρύβεται ένα εξαιρετικά αφιλόξενο και επικίνδυνο περιβάλλον για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς.

Οι φωτογραφίες που έφεραν το μυστήριο στο προσκήνιο: Η αλήθεια πίσω από την «απολίθωση»

Η λίμνη Νάτρον τράβηξε τα διεθνή βλέμματα το 2013, όταν ο Βρετανός φωτογράφος Νικ Μπραντ απαθανάτισε νεκρά πτηνά και νυχτερίδες που έμοιαζαν να έχουν μετατραπεί σε πέτρινα ομοιώματα.

Οι ασυνήθιστες εικόνες έδειχναν τα υπολείμματα των ζώων σε στάσεις τέλειας διατήρησης, θυμίζοντας αγάλματα και φέρνοντας τη μυστηριώδη λίμνη στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Παρά την εντυπωσιακή της όψη, τα νερά της λίμνης κάθε άλλο παρά συνηθισμένα είναι. Η τιμή του pH μπορεί να φτάσει έως και το 10,5, καθιστώντας το νερό εξαιρετικά αλκαλικό. Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ανθικού νατρίου και όξινου ανθικού νατρίου, δημιουργώντας συνθήκες ακατάλληλες για πολλούς οργανισμούς.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις επικρατούσες φήμες, τα ζώα δεν μετατρέπονται στιγμιαία σε πέτρα όταν εισέρχονται στη λίμνη. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η πετρώδης όψη των υπολειμμάτων τους οφείλεται σε μια φυσική διαδικασία εναπόθεσης μεταλλικών στοιχείων.

Τα μέταλλα που υπάρχουν στα αλκαλικά νερά συσσωρεύονται στα σώματα των νεκρών ζώων, αφήνοντας πίσω τους σκληρυμένα υπολείμματα που μοιάζουν με πέτρινα γλυπτά, μια διαδικασία γνωστή ως ασβεστοποίηση. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου, το περιβάλλον γίνεται θανατηφόρο, αν και ο ισχυρισμός ότι κάποιος αγγίζοντας το νερό μετατρέπεται αμέσως σε πέτρα παραμένει απλώς ένας μύθος.

Νεκροταφείο για τα άλλα ζώα, τόπος αναπαραγωγής για τα φλαμίνγκο

Παραδόξως, η λίμνη Νάτρον δεν είναι εντελώς νεκρή. Αντιθέτως, αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας τόπο αναπαραγωγής για εκατομμύρια μικρά φλαμίνγκο. Τα πτηνά αυτά επισκέπτονται τη λίμνη μαζικά για να αναπαραχθούν και να γεννήσουν τα αυγά τους, επιβιώνοντας σε συνθήκες που είναι εχθρικές για τα περισσότερα άλλα είδη χάρη στις φυσικές προσαρμογές του οργανισμού τους.

Για τα φλαμίνγκο, η λίμνη προσφέρει τόσο τροφή όσο και προστασία. Τα νερά της υποστηρίζουν εξειδικευμένα φύκη και μικροοργανισμούς που αποτελούν βασική πηγή θρέψης, ενώ η απομονωμένη τοποθεσία και οι δύσκολες συνθήκες δυσκολεύουν τους θηρευτές να φτάσουν στις φωλιές τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μικρών τους.

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