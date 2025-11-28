Η Πρόεδρος Samia Suluhu Hassan βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τις αναφορές για διορισμούς συγγενών και στενών φίλων σε κορυφαίες θέσεις.

Η «οικογενειοκρατία» μπορεί να είναι μια άγνωστη λέξη εδώ, στα μέρη μας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τριτοκοσμικές περιπτώσεις που φαίνονται να την ασπάζονται πλήρως εν έτει 2025. Καλή ώρα, η Τανζανία.

Σύμφωνα με το Report Focus International, στην εν λόγω χώρα έχει προκληθεί έντονη δημόσια κριτική προς την Πρόεδρο της χώρας Samia Suluhu Hassan, μετά τους ισχυρισμούς ότι στενοί συγγενείς και οικογενειακοί συνεργάτες της έχουν τοποθετηθεί σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, ισχυρισμοί που έχουν γίνει viral σε όλη την περιοχή. Η κόρη της, Wanu Hafidh Ameir, θα υπηρετήσει ως υφυπουργός Παιδείας, ενώ ο γαμπρός της, Mohamed Mchengerwa, αναλαμβάνει υπουργός Υγείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επίμαχοι διορισμοί περιλαμβάνουν τους εξής:

Υπουργός Οικονομίας ο κουνιάδος της Προέδρου

Υπουργός Υγείας ο γαμπρός της

Υφυπουργός Παιδείας η κόρη της

Βουλευτής επίσης η κόρη της

Υπουργός Άμυνας ένας στενός οικογενειακός φίλος, που φέρεται να είχε ρόλο... matchmaker στην οικογένεια

Υφυπουργός Δημοσίων Έργων η ανιψιά της

Tanzania 🇹🇿



President of Tanzania hired her entire family and made them Ministers



Here is a video of President of Tanzania Samia Suluhu Hassan's daughter Wanu Hafidh Ameir, swearing in as Deputy Minister for Education of Tanzania. These ceremonies happened in private because… https://t.co/oTlSvs3JPq pic.twitter.com/efkuxSwxiw November 27, 2025

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Διάφοροι οργανισμοί και η αντιπολίτευση υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι, αν αυτά τα στοιχεία είναι ακριβή, συνθέτουν ένα μοτίβο που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για νεποτισμό και πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Πολλοί επικριτές σημειώνουν ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις δημιουργούν την εικόνα μιας κυβέρνησης που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από οικογενειακούς δεσμούς αντί από αξιοκρατία.

Η υπόθεση έχει φουντώσει ακόμη περισσότερο στα social media, με τους πολίτες να ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία. Μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη, η κυβέρνηση της Τανζανίας δεν είχε δώσει επίσημη απάντηση στους ισχυρισμούς, αφήνοντας έτσι τους ισχυρισμούς να αιωρούνται και να φορτίζουν αρνητικά το δημόσιο διάλογο.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει επίσης ότι οι τοποθετήσεις της Samia αντανακλούν μια τάση που παρατηρείται σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, όπου πολιτικοί ηγέτες επιλέγουν συγγενείς ή στενούς συμμάχους για υψηλές κυβερνητικές θέσεις. Στην Ουγκάντα, ο πρόεδρος Yoweri Museveni έχει μέλη της οικογένειάς του σε εξέχουσες θέσεις, όπως την Πρώτη Κυρία Janet Museveni στο Υπουργείο Παιδείας και τον γιο τους, στρατηγό Muhoozi Kainerugaba, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Στη Ρουάντα, ο πρόεδρος Paul Kagame έχει πρόσφατα αρνηθεί ότι προετοιμάζει την κόρη του, Ange Ingabire Kagame, για πολιτικό ρόλο, τονίζοντας ότι δεν έχει κανενός είδους ειδικό δικαίωμα. Οι γιοι του υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρουάντας.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Wanu, 43 ετών, εκπροσωπεί την περιφέρεια Makunduchi στη Ζανζιβάρη, ενώ ο Mchengerwa, 46 ετών, είναι βουλευτής της περιφέρειας Rufiji στην περιοχή Pwani. Στο νέο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνεται και ο Ridhwani Kikwete, γιος του πρώην προέδρου Jakaya Kikwete, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Καλής Διακυβέρνησης, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Chalinze. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών, Khamis Mussa Omar, διαδέχεται τον Mwigulu Nchemba, ο οποίος ανέλαβε Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Mahmoud Thabit Kombo παραμένει Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας Ανατολικής Αφρικής. Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα ορκιστεί την Τρίτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ