Αδιανόητα περιστατικά καταγράφονται μετά την κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού.

Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Φλόριντα και κατηγορείται για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και χρήση φονικού όπλου, καθώς φέρεται να κυνήγησε τη μητέρα του με ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, επειδή του πήρε την κονσόλα Xbox. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI.

Οι αρχές της κομητείας Βολούσια ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό τη Δευτέρα, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ανήλικος είχε τρομοκρατήσει την οικογένειά του για αυτή την ασήμαντη, όπως περιγράφεται, αφορμή. Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε εκβιάσει τα μέλη της οικογένειάς του και είχε απειλήσει ότι θα κάνει κακό στα κατοικίδιά τους.

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